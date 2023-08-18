Американське видання The Washington Post отримало внутрішні документи від зими 2022 до весни 2023 року про співпрацю Москви й Тегерана у виробництві "Шахедів".

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У Татарстані розміщений таємний завод виробництва іранських дронів

У внутрішніх документах вказаний завод з виробництва іранських безпілотників у спеціальній економічній зоні "Алабуга" в російському Татарстані. Згідно з планом, до 2025 року за планом має випустити 6 000 "Шахедів".

Росія та Іран співпрацюють у форматі "франшизи": Іран поділився з Росією проєктною документацією та власними компонентами для виробництва дронів, а російська сторона має на цій основі відтворити виробництво в себе, масштабувати його та розв'язати проблеми з дефіцитними компонентами й логістикою.

Згідно з даними журналістів, щоб масштабувати виробництво завод активно заманював працівників вищими, ніж у середньому по Росії зарплатами, подекуди навіть вдесятеро. Тим, хто був незгоден із місцем роботи, максимально ускладнювали звільнення.

Також російські фахівці їздили в Іран для "обміну досвідом", а до деяких таких відряджень залучали мігрантів із країн Середньої Азії, тому що вони частково розуміють фарсі.

ЗСУ розкрили план виробництва "Шахедів"

Згідно з документами, план виробництва заводу в "Алабузі" має реалізовуватись у три етапи:

Іран постачає Росії дрони в розібраному вигляді, де їх збирають.

В Росії налагодять власне виробництво корпусу "Шахедів", тоді як електроніку й двигуни продовжать ввозити.

Мінімальна допомога Ірану й вихід на цільовий показник у понад 4 000 дронів, які передадуть російським військовим до вересня 2025 року.

Наразі найбільша проблема Росії полягає у відсутності електроніки, яка виробляється на Заході. Проте частину електроніки російська сторона отримала вже отримала, обійшовши санкції. Також деякі компоненти вдалось відтворити в себе й Білорусі, зокрема за допомоги Китаю. Водночас у The Washington Post повідомили, що в Росії досі зберігаються проблеми з виробництвом двигунів.

Окрім цього, близько 25% дронів, які Іран постачав російській стороні, були несправними. Також експерти стверджують, через труднощі з компонентами російський завод відстає від графіка щонайменше на один місяць. Були випадки, коли РФ не налагодила логістику доправлення партій іранських дронів.