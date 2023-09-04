Президентські вибори у Туреччині, на яких нещодавно переміг Ердоган, змінюють тон розмови. Про це 24 Каналу розповів заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов, зауваживши, що це не забезпечує виграшну позицію Ердогана.

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Ердоган змінив свою політику

Реджеп Ердоган пропонував Владіміру Путіну приїхати до Туреччини. Однак, очевидно, що розшукуваний воєнний злочинець відмовився від такої перспективи. Тож Ердоган вирішив приїхати сам.

"Є певні відмінності цієї зустрічі від усіх попередніх. Після виборів президентський та парламентський, Ердоган почав переорієнтацію своєї зовнішньої політики на відновлення відносин з країнами Заходу – Штатами та Європейським Союзом", – підкреслив Сергій Данилов.

Лідер Туреччини вже зробив кілька жестів, які на це вказують, зокрема:

прибрав найбільш одіозних євразійців з уряду, зокрема міністра внутрішніх справ;

призначив технократів та людей, які працювали в Нью-Йорку та Брюсселі, які говорять "однією мовою" з європейськими та американськими партнерами;.

Це все створило напруження у турецько-російських відносинах. Москва продемонструвала своє незадоволення виходом із зернової угоди, обшуки турецького судна. Ердоган цю подію проковтнув, урядовці цього не коментували. Здавалось, що після виборів в Ердогана кращі позиції, але бачимо, що не Путін їде до нього, а він їде до Путіна,

– зазначив Данилов.

Тож символічно це ставить Путіна у вигіднішу позицію. Водночас президент Туреччини дуже хоче поновлення зернової угоди до Генасамблеї ООН, продемонструвавши там свою важливість як лідера, що спроможний домовлятись.

Втім є певні сумніви, що цю можливість російський диктатор надасть Ердогану.

Які теми зачеплять на зустрічі

Очікують, що Ердоган та Путін мають обговорити зернову угоду, можливе прокачування газу в бік Європи та обмін військовополоненими. Однак цей перелік не є вичерпним.

До цього списку Данилов додає:

ситуацію в Сирії, оскільки Ердоган дуже хоче, аби перед місцевими виборами 4 мільйони сирійських біженців повернулись до Сирії, адже це створює тиск на його партію;

"Ердоган хоче політичного процесу з Башар аль-Асадом, президентом Сирії, гарантій зони безпеки. Однак Асад зараз не хоче дарувати Ердогану цю можливість просто так, бо відчув, що у нього є важіль впливу на внутрішньополітичну ситуацію в Туреччині. Росія виступає медіатором між двома сторонами", – зазначив Данилов.

До слова, зустріч керівників сирійських та турецьких спецслужб відбувалась в Москві за посередництва Росії. Москва має вплив на президента Сирії і маніпулює цим.

Сергій Данилов про перспективи розмови Ердогана і Путіна: дивіться відео

Нагірний Карабах, тобто ситуацію на Південному Кавказі.

"​Росія бачить свою місію в тому, аби підтримувати контрольовану напруженість між Вірменією та Азербайджаном, щоб обидві сторони мусили до неї звертатись. Але кількість збройних інструментів для цього помітно зменшується, хоч вплив залишається", – зауважив Данилов.

Зараз у Вірменії все більше зростає невдоволення російською роллю, адже, на їхню думку, Росія вступила у фактичний альянс з Азербайджаном.

Ердоган, своєю чергою хотів би, щоб ситуація стабілізувалась, зокрема запрацювали транспортні коридори через Вірменію. І головне, аби Росія пішла з Південного Кавказу.

"Не думаю, що зараз Туреччині це вдасться. Думаю, говоритимуть про формули миру, перспективи вірменсько-турецького порозуміння тощо. Але щоразу, коли роблять кволі кроки з боку Вірменії, ми бачимо провокації, які зривають турецько-вірменське порозуміння", – наголосив Данилов.

Тож лідерам двох країн буде про що поговорити. Результати цієї зустрічі будуть відомі вже згодом.

Зустріч Ердогана і Путіна: коротко