Российский оппозиционный политик Геннадий Гудков сказал 24 Каналу, что Эрдоган пытается играть роль так называемого "миротворца" – единственного человека, еще способного о чем-то разговаривать и договариваться с Путиным.
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"Он хочет сыграть эту роль до конца – она ему важна для его собственного политического реноме", – констатировал Гудков.
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Путину нечего противопоставить Эрдогану
Президент Турции имеет много серьезных козырей для давления на российского диктатора. Это и Босфор – Дарданеллы, и транспортные коридоры, и логистический хаб торговли подсанкционными товарами. Поэтому Путину придется терпеть Эрдогана.
"Обострение военно-политической ситуации вокруг зерновой сделки в Черном море Путину совсем не с руки, поскольку там колоссальное превосходство сил НАТО. Там ему нечего ловить", – отметил Гудков.
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- Президент Турции прибыл в Россию не один – вместе с ним приехали министры и первая леди Эмине Эрдоган. Встреча с Путиным прошла в санатории "Русь" в Сочи.
- Из-за ошибки переводчика между Россией и Турцией чуть не началась война. Курьезный случай произошел во время первого выступления лидеров перед журналистами.
- Реджеп Эрдоган должен сделать важное заявление насчет экспорта украинского зерна. Возможно, лидеру Турции удастся возобновить зерновую сделку, которая не действует уже почти два месяца.