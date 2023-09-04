Російський опозиційний політик Геннадій Гудков сказав 24 Каналу, що Ердоган намагається грати роль так званого "миротворця" – єдиної людини, яка ще здатна про щось розмовляти та домовлятися з Путіним.

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"Він хоче зіграти цю роль до кінця – вона йому важлива для його власного політичного реноме", – констатував Гудков.

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Путіну нема що протиставити Ердогану

Президент Туреччини має багато серйозних козирів для тиску на російського диктатора. Це і Босфор – Дарданелли, і транспортні коридори, і логістичний хаб торгівлі підсанкційними товарами. Тому Путіну доведеться терпіти Ердогана.

"Загострення військово-політичної ситуації навколо зернової угоди в Чорному морі Путіну зовсім не з руки, оскільки там колосальна перевага сил НАТО. Там йому нема чого ловити", – зазначив Гудков.

Зверніть увагу! Зернова угода не діє з липня 2023 року. Україна з партнерами вдалась до тимчасових рішень, однак вони не розв'язали проблему повноцінного експорту зерна морськими коридорами.

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