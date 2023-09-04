Варто зазначити, Росія вийшла з тристоронньої зернової угоди у липні 2023 року. Головною темою розмови стане саме майбутнє зернової угоди.
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Оголошення щодо українського зерна
Президент Туреччини Реджеп Ердоган 4 вересня зустрівся з Володимиром Путіним у Сочі. Ердоган заявив, що після перемовин він оголосить важливе рішення щодо експорту українського зерня. На пресконференції стане відоме майбутнє зернової угоди.
Я вважаю, що повідомлення, яке буде озвучене на пресконференція після нашої зустрічі, буде дуже важливим для світу, особливо для слаборозвинених африканських країн,
– сказав Ердоган.
Росія вийшла з зернової угоди у липні 2023. Туреччина наразі намагається відновити систему, що працювала до цього – повернути дозвіл на прохід українського зерна з 3 чорноморських портів. Відповідне рішення діяло у рамках тристоронньої угоди.
Туреччина сподівається використати зернову угоду як плацдарм для мирних переговорів між Росією та Україною. Країна намагається зберігати нейтралітет.
Переговори Ердогана та Путіна
- Разом з Ердоганом на розмову з Путіним прибули турецькі міністри, а також перша леді Еміне Ердоган. Головною темою зустрічі є відвалення "зернового коридору" – Путін підтвердив готовність говорити про це.
- Днями Кремль представив власний план постачання російського зерна до країн Африки. Він начебто мав би замінити Чорноморську ініціативу. Москва переконує, що повернеться до зернової угоди щойно побачить гарантії реалізації обіцяних переваг – вона висуває вимоги.
- Ердоган прагне показати себе як лідера, що вміє домовлятися, а також отримати власну вигоду. Туреччина виступає посередником експорту та має з цього величезні прибутки.