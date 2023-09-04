Стоит отметить, что Россия вышла из трехстороннего зернового соглашения в июле 2023 года. Главной темой разговора станет именно будущее зерновой сделки.

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Объявление по украинскому зерну

Президент Турции Реджеп Эрдоган встретился 4 сентября с Владимиром Путиным в Сочи. Эрдоган заявил, что после переговоров он объявит важное решение по экспорту украинского зерна. На пресс-конференции станет известно будущее зернового соглашения.

Я считаю, что сообщение, которое будет озвучено на пресс-конференции после нашей встречи, будет очень важным для мира, особенно для слаборазвитых африканских стран,

– сказал Эрдоган.

Россия вышла из зерновой сделки в июле 2023 года. Турция сейчас пытается восстановить работавшую до этого систему – вернуть разрешение на проход украинского зерна из 3 черноморских портов. Соответствующее решение действовало в рамках трехстороннего соглашения.

Важно! Украина не подписывала никакие договоры с Россией. Страны раздельно заключили соглашения с ООН и Турцией как посредниками – то есть, фактически, Москва отказалась продлевать договор именно с ними.

Турция надеется использовать зерновое соглашение в качестве плацдарма для мирных переговоров между Россией и Украиной. Страна пытается сохранять нейтралитет.

Переговоры Эрдогана и Путина