Стоит отметить, что Россия вышла из трехстороннего зернового соглашения в июле 2023 года. Главной темой разговора станет именно будущее зерновой сделки.
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Объявление по украинскому зерну
Президент Турции Реджеп Эрдоган встретился 4 сентября с Владимиром Путиным в Сочи. Эрдоган заявил, что после переговоров он объявит важное решение по экспорту украинского зерна. На пресс-конференции станет известно будущее зернового соглашения.
Я считаю, что сообщение, которое будет озвучено на пресс-конференции после нашей встречи, будет очень важным для мира, особенно для слаборазвитых африканских стран,
– сказал Эрдоган.
Россия вышла из зерновой сделки в июле 2023 года. Турция сейчас пытается восстановить работавшую до этого систему – вернуть разрешение на проход украинского зерна из 3 черноморских портов. Соответствующее решение действовало в рамках трехстороннего соглашения.
Турция надеется использовать зерновое соглашение в качестве плацдарма для мирных переговоров между Россией и Украиной. Страна пытается сохранять нейтралитет.
Переговоры Эрдогана и Путина
- Вместе с Эрдоганом на разговор с Путиным прибыли турецкие министры, а также первая леди Эмине Эрдоган. Главной темой встречи является отвал "зернового коридора" – Путин подтвердил готовность говорить об этом.
- На днях Кремль представил свой план поставки российского зерна в страны Африки. Он вроде бы должен был заменить Черноморскую инициативу. Москва убеждает, что вернется к зерновому соглашению только увидит гарантии реализации обещанных преимуществ – она выдвигает требования.
- Эрдоган стремится показать себя как умеющего договариваться лидера, а также получить собственную выгоду. Турция выступает посредником экспорта и получает из этого огромные прибыли.