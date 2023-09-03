Про це 24 Каналу зазначив генерал української армії, голова Служби зовнішньої розвідки (у 2005 – 2010 роках) Микола Маломуж. Ймовірно, може бути дві угоди.

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Політика Ердогана

Ердоган може бути готовий піти на співпрацю з Росією – лобіювати питання зняття санкцій з компаній-поставників зерна та олії і, можливо, частково з Росії. Але не замість зернової угоди з Україною. Можливо, їх буде дві.

"Я думаю, існуватимуть дві зернові угоди. Ми розгортаємо її постійно під гарантії партнерів і тих людей, які виступили гарантами – ті ж ООН, Туреччина. Ердоган намагається бути і миротворцем, що реально є, але з іншого боку мати й економічний зиск із зернової угоди Росії, де він є посередником і має великі прибутки", – припустив генерал української армії.

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Росія отримує зерно за одними цінами, а перепродає його за зовсім іншими. Тому Туреччина працюватиме у цій історії на себе, намагаючись врегулювати її політично, вважає Маломуж, але разом з тим не торпедувати безпосередньо Путіна.

"Знайти економічні важелі в енергетиці, а це "Турецький потік", атомній енергетиці – це станція, частково озброєння, зерно, туристи. Тобто так іде модель співпраці. Він (Ердоган – 24 Канал) за незалежність України, суверенітет, повернення Криму – це все поліично правильно. Але в реаліях він прагматично вирішує свої інтереси", – додав він.

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