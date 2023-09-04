Військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов сказав 24 Каналу, чому Ердоган наважився на візит до країни-терористки, а НАТО його не засудило.

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"Туреччина – член НАТО. Турецька армія – це дуже серйозна армія не просто в регіоні, а взагалі на рівні європейського континенту", – констатував Сазонов.

За його словами, Альянсу "спокійно на душі", коли в такому тривожному регіоні його член має таку армію. Саме тому він закриє очі на дуже багато чого.

Ердоган же свідомий свого статусу і вміло ним користується в інтересах Туреччини.

Чи вдасться відновити зернову угоду

Можливі будь-які сценарії, але важливо пам'ятати, що Ердоган – президент Туреччини, а тому діятиме в інтересах своєї країни й витисне максимум з Путіна.

Оскільки в межах зернової угоди Туреччина чудово заробляла – не лише фінансово, а й статусно – варто очікувати зрушень у цьому питанні.

Зернова угода – домовленості між Росією та ООН, а також між Україною та ООН про морські коридори для експорту українського зерна. Туреччина стала посередником. Угоду підписали 22 липня 2022 року і кілька разів продовжували до 17 липня 2023 року.

Путін же постарається випросити під себе поступки щодо добрив, SWIFT і пом'якшення санкцій. На жаль, ООН може погодитись.

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