Военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов сказал 24 Каналу, почему Эрдоган отважился на визит в страну-террориста, а НАТО его не осудило.
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"Турция – член НАТО. Турецкая армия – это очень серьезная армия не просто в регионе, а вообще на уровне европейского континента", – констатировал Сазонов.
По его словам, Альянсу "спокойно на душе", когда в таком тревожном регионе его член имеет такую армию. Именно поэтому он закроет глаза на очень многое.
Эрдоган же осознает свой статус и умело им пользуется в интересах Турции.
Удастся ли возобновить зерновую сделку
Возможны любые сценарии, но важно помнить, что Эрдоган – президент Турции, поэтому будет действовать в интересах своей страны и выдавит максимум из Путина.
Поскольку в рамках зерновой сделки Турция отлично зарабатывала – не только финансово, но и статусно – следует ожидать сдвигов в этом вопросе.
Путин же постарается выпросить под себя уступки по удобрениям, SWIFT и смягчению санкций. К сожалению, ООН может согласиться.
Зерновая сделка: последние новости
- Россия вышла из зерновой сделки 17 июля и восстановила опасный режим в северо-западной акватории Черного моря. Этим агрессор поставил под угрозу благосостояние многих стран, зависящих от украинского зерна.
- Однако Украина предложила временные коридоры, которые согласовала Международная морская организация (IMO). Несколько судов уже смогли воспользоваться этими маршрутами.
- Президент Турции Реджеп Эрдоган 4 сентября должен сделать важное заявление по экспорту украинского зерна. Он надеется использовать зерновую сделку в качестве плацдарма для мирных переговоров между Россией и Украиной.