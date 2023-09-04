Про це розповіли у низці російських ЗМІ, повідомляє 24 Канал. Ердогану не вдалося переконати Путіна повернутися до Чорноморської угоди.

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Анкара готова бути посередницею щодо України

Під час зустрічі Путіна та Ердоган говорили й про війну в Україні, яку розв'язав Кремль.

Анкара готова взяти на себе посередництво щодо України,

– заявив Ердоган за підсумками переговорів із президентом країни-агресорки.

Турецький президент також зазначив, що треба продовжувати працювати над питанням зернової угоди. Мовляв, потрібен новий пакет пропозицій.

Варто зауважити, що Ердогану не вдалося схилити Путіна до повернення до Чорноморської ініціативи. Президент Росії заявив, що Москва поки не готова, адже поставлені раніше вимоги Кремля нібито не виконують.

"Росія буде готова реанімувати зернову угоду і зробить це відразу, щойно буде виконано всі зафіксовані домовленості", – заявив Путін.

Також він повідомив, що чекає зняття частини санкцій щодо постачання російського зерна і добрив на європейські ринки. Кремлівський диктатор у своїй традиційній манері – за допомогою шантажу та маніпуляцій – намагається змусити світ купувати крадене українське зерно.

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Зустріч Ердогана і Путіна: коротко