У Єврокомісії очікують, що після зустрічі президента Туреччини Реджепа Ердогана та Путіна Росія повернеться до Чорноморської зернової угоди й припинить незаконну агресію проти України, зокрема проти експорту українського зерна. Про це заявив речник Єврокомісії Пітер Стано, передає кореспондентка 24 каналу у Брюсселі.
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В Єврокомісії засудили чергову масштабну атаку Росії на Одеську та Дніпропетровську області минулої ночі. За словами Пітера Стано, окупанти обстріляли об'єкти для експорту українського зерна, в тому числі в районі Дунаю.
Це ще раз демонструє, як Росія своїми діями, що ставлять під загрозу мільйони вразливих людей по всьому світу, загострює світові ціни на продовольство та глобальну продовольчу кризу,
– сказав речник Єврокомісії.
Стано нагадав, як Росія фактично підірвала найефективніший спосіб експорту українського зерна, вийшовши із Чорноморської зернової угоди, а потім обстрілявши лінії солідарності. Він зазначив, що Росія заробляє гроші на блокуванні українського зерна, оскільки підвищує світові ціни, а також збільшує власний експорт.
Ми закликаємо Росію, з одного боку, приєднатися до Чорноморської зернової ініціативи, а з іншого боку, припинити свою незаконну агресію і блокування Чорного моря за допомогою своїх військових,
– сказав Пітер Стано.
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Що відомо про зустріч у Сочі
- Сьогодні, 4 вересня, у Сочі відбувається зустріч президентів Туреччини та Росії. Путін запросив Ердогана до себе, оскільки боїться виїздити за кордон. Згідно з ордером Міжнародного кримінального суду, його мають заарештувати.
- Дуже кумедною була обмовка перекладача на зустрічі: він сказав, що між Туреччиною та Росією триває війна. Насправді ж ішлося про російсько-українську війну. Путіна перекосило від таких слів.
- Турецький президент приїхав із міністрами та першою леді Еміне Ердоган. Він сказав, що за перемовинами спостерігає весь світ.
- Путін підтвердив, що готовий поговорити про зернову угоду з Ердоганом, а також пообіцяв: "не обійдемо увагою й українську кризу". Ще однією темою зустрічі має стати завершення переговорів щодо створення газового хабу.