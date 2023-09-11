Украинское контрнаступление продолжается четвертый месяц. Глава Объединенного комитета руководителей штабов США генерал Марк Милли заявил, что не видит перспективы завершения войны в ближайшем будущем.
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Три сценария окончания войны
По словам Милли, ни одна из сторон конфликта – ни Украина, ни Россия – пока не готова уступать. Ибо ни одна из них не достигла своих политических целей военным путем. Генерал убежден, что война будет продолжаться до тех пор, пока россияне или украинцы не получат желаемого результата в военном противостоянии.
Есть еще третий вариант завершения войны – обе стороны признают, что военными средствами не способны достичь своих целей и согласяться на мирные переговоры. Впрочем, заметил Милли, для реализации ни одного из этих вариантов время еще не пришло.
Он добавил, что перед Украиной стоит непростая задача: линия фронта большая, дальше – ухудшение погодных условий.
Итак, впереди украинцев ждет тяжелая борьба. Это еще не конец,
– заметил генерал.
Война в Украине может завершиться и в 2023 году, однако есть несколько "но"
- Сам президент Зеленский и его представители не раз отмечали, что о завершении войны можно говорить только тогда, когда Россия полностью покинет оккупированные ею территории. Недавно в интервью португальскому каналу глава государства предположил, что война может закончиться и в 2023 году, однако для этого требуются определенные условия. И главная из них – успех Украины на поле боя. А также соответствующая реакция международных партнеров на него.
- Глава украинской разведки Кирилл Буданов в свою очередь назвал одно условие, без которого невозможно завершение войны в Украине. Это возвращение к админграницы 1991 года. По мнению разведчика, без этого конфликт будет продолжаться в той или иной форме всю жизнь.
- Также глава ГУР заявил, что война в Украине не может быть длительной. Ибо у россиян нет для этого возможностей.
- Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган после встречи с Путиным в Сочи выразил свое мнение по поводу вероятного окончания конфликта. Он заявил, что не видит никакой перспективы для мира в обозримом будущем.