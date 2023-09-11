Украинское контрнаступление продолжается четвертый месяц. Глава Объединенного комитета руководителей штабов США генерал Марк Милли заявил, что не видит перспективы завершения войны в ближайшем будущем.

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Три сценария окончания войны

По словам Милли, ни одна из сторон конфликта – ни Украина, ни Россия – пока не готова уступать. Ибо ни одна из них не достигла своих политических целей военным путем. Генерал убежден, что война будет продолжаться до тех пор, пока россияне или украинцы не получат желаемого результата в военном противостоянии.

Есть еще третий вариант завершения войны – обе стороны признают, что военными средствами не способны достичь своих целей и согласяться на мирные переговоры. Впрочем, заметил Милли, для реализации ни одного из этих вариантов время еще не пришло.

Он добавил, что перед Украиной стоит непростая задача: линия фронта большая, дальше – ухудшение погодных условий.

Итак, впереди украинцев ждет тяжелая борьба. Это еще не конец,

– заметил генерал.

Война в Украине может завершиться и в 2023 году, однако есть несколько "но"