Американские журналисты побывали в секретном командном центре. Именно отсюда военные во главе с председателем Объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли следят за контрнаступлением армии Украины.

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Генерал еще не видел аналогов боевых действий в Украине

Журналист встречается с Милли за 17 минут до 7 утра. Он как раз собирается разговаривать с главнокомандующим Вооруженных Сил Украины Валерием Залужным.

Я разговариваю с ним еженедельно, иногда дважды, иногда трижды в неделю,

– отметил Милли.

Позже журналиста проводят глубоко в подземелье Пентагона, где на экранах демонстрируются карты боевых действий на Востоке и Юге Украины.

По словам Милли, в Украине ведутся такие боевые действия, аналогов которых он не видел.

"Я был во многих перестрелках. Я несколько раз подрывался в машине на минах, самодельных взрывных устройствах и от выстрела гранатомета. Но никогда не сталкивался с такой интенсивностью", – сказал он.

Сопротивление россиян жестче, чем ожидали

Стоит отметить, что генерал Милли помогал планировать украинское контрнаступление. Он отметил, что операция натолкнулась на более жесткое, чем ожидалось, сопротивление россиян, однако "в этом и заключается разница между войной на бумаге и реальной войной".

Американский военный отметил, что на реальной войне гибнут реальные люди и взрываются реальные машины, поэтому в таких ситуациях люди склонны замедляться.

Но они делают это очень обдуманно, и с каждым днем продвигаются вперед,

– добавил Милли.

Генерал говорит, что выбор целей и решение о нанесении ударов определяет Украина. Американские же партнеры обеспечивают Киев разведывательной информацией, которую получают.

Генерал отметил, что нашей армии еще нужно освободить много территорий, поэтому нас ждет тяжелая борьба.

По его словам, война будет продолжаться до тех пор, пока одна или другая сторона не достигнет этих целей, или пока обе стороны не решат, что пришло время сесть за стол переговоров, потому что они не могут достичь своих целей военным путем, но это время еще не наступило.

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