Міллі наголосив, що їх всіх потрібно вигнати з території України. А це – "висока планка".

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В окупованій частині України понад 200 000 російських солдатів. Нинішній наступ ЗСУ, хоч і важливий, але має обмежені операційні та тактичні цілі,

– заявив генерал.

Він додав: навіть якщо всі ці цілі вдасться реалізувати, вибити всіх загарбників з тимчасово окупованих територій не вдасться. Тим часом це – стратегічна мета, яку поставив Володимир Зеленський.

Окрім того, Міллі заявив, що у ході контрнаступу не вдасться звільнити усі захоплені території.