Деталі Ілля Євлаш – начальник пресслужби Східного угрупування – розповів в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал. Він наголосив, що воїни ЗСУ не залишають окупантам жодних шансів на хоч якийсь успіх.

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Окупанти намагаються відновити втрачені позиції.

Він (ворог – 24 Канал) намагається штурмувати Андріївку та Кліщіївку. Проте без успіху,

– заявив Євлаш.

Кліщіївка – дуже важлива для подальшого просування

Герої ЗСУ закріплюються на рубежах й не дозволяють окупантам прорватися углибину. Ще 17 вересня герої ЗСУ повністю відбили Кліщіївку й утримують там оборону.

Начальник пресслужби Східного угрупування наголосив, що Кліщіївка – дуже важлива. Вона звільняє для героїв ЗСУ територію для подальшого просування. Окрім того, ця локація також дає сприятливий плацдарм. Також звільнення Кліщіївки оголяє південний фланг Бахмута. Воїни ЗСУ зможуть контролювати логістичні шляхи, які ведуть до незламного міста.

За словами Євлаша, тепер українські герої зможуть завдавати точніші удари по позиціях російських загарбників. Контрнаступ ЗСУ триває. Воїни ЗСУ звільнять усі населені пункти.