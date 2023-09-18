Детали Илья Евлаш – начальник пресс-службы Восточной группировки – рассказал в эфире телемарафона, информирует 24 Канал. Он подчеркнул, что воины ВСУ не оставляют оккупантам никаких шансов на какой-либо успех.

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Оккупанты пытаются восстановить утраченные позиции.

Он (враг – 24 Канал) пытается штурмовать Андреевку и Клещеевку. Однако без успеха,

– заявил Евлаш.

Клещеевка – очень важна для дальнейшего продвижения

Герои ВСУ закрепляются на рубежах и не позволяют оккупантам прорваться в глубину. Еще 17 сентября герои ВСУ полностью отбили Клещеевку и удерживают там оборону.

Начальник пресс-службы Восточной группировки подчеркнул, что Клещеевка очень важна. Она освобождает для героев ВСУ территорию для дальнейшего продвижения. Кроме того, эта локация также дает плацдарм. Также освобождение Клещеевки оголяет южный фланг Бахмута. Воины ВСУ смогут контролировать логистические пути, ведущие в несокрушимый город.

По словам Евлаша, теперь украинские герои смогут наносить более точные удары по позициям российских захватчиков. Контрнаступление ВСУ продолжается. Воины ВСУ освободят все населенные пункты.