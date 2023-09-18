Соответствующий ролик опубликовала объединенная штурмовая бригада Национальной полиции Украины "Лють". Напомним, что об освобождении Клещеевки стало известно 17 сентября.

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Освобождение Клещеевки

Клещеевка окончательно была освобождена от российских террористов силами 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 5-й отдельной штурмовой бригады и Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины "Лють".

Клещеевка. Бои за село глазами бойцов бригады,

– подписали видео защитники.

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Как происходило освобождение Клещеевки: смотрите видео

Напомним, что ранее начальник пресс-службы Восточной группировки ВСУ Илья Евлаш объяснил значение Клещеевки для россиян. Линия столкновения может существенно измениться после освобождения этого села от захватчиков. Евлаш подчеркнул, что оккупанты хотят удерживать Клещеевку и Курдюмовку из-за высоты, логистических маршрутов и флангов Бахмута.

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