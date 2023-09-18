Соответствующий ролик опубликовала объединенная штурмовая бригада Национальной полиции Украины "Лють". Напомним, что об освобождении Клещеевки стало известно 17 сентября.
К теме Плацдарм для наступления: в ВСУ объяснили, что даст освобождение Клещеевки
Освобождение Клещеевки
Клещеевка окончательно была освобождена от российских террористов силами 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 5-й отдельной штурмовой бригады и Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины "Лють".
Клещеевка. Бои за село глазами бойцов бригады,
– подписали видео защитники.
Как происходило освобождение Клещеевки: смотрите видео
Напомним, что ранее начальник пресс-службы Восточной группировки ВСУ Илья Евлаш объяснил значение Клещеевки для россиян. Линия столкновения может существенно измениться после освобождения этого села от захватчиков. Евлаш подчеркнул, что оккупанты хотят удерживать Клещеевку и Курдюмовку из-за высоты, логистических маршрутов и флангов Бахмута.
Ситуация на фронте сегодня: последние новости
- На Купянском направлении противник ищет слабые места в нашей обороне. Также воины успешно отбили атаки в районе Новоселовского Луганской области.
- На Лиманском направлении враг продолжает перегруппировку войск.
- На Бахмутском направлении оккупанты безуспешно пытаются прорвать оборону в районах Орехово-Василовки, Богдановки, Клещеевки и Курдюмовки Донецкой области.
- Анна Маляр сообщала, что наши войска освободили Андреевку и Клещеевку, но враг пытается изо всех сил вернуть утраченные позиции. Поэтому наши бойцы сдерживают атаки врага и закрепляются на достигнутых рубежах.
- Кроме того, на Бахмутском направлении не создавали дополнительной группировки для наступления. За неделю на Бахмутском направлении освобождены 2 квадратных километра земель.
- На Авдеевском, Марьинском направлениях противник безуспешно пытается установить контроль над Марьинкой и оцепить Авдеевку.
- На Запорожском и Херсонском направлениях враг держит оборону и продолжает обстрелы. Силы обороны отбили атаки противника в районе Новомихайловки, Новодаровки, Новоданиловки Запорожской области.
- На Юге наши военные продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении. За неделю Силами обороны на юге освобождены 5,2 квадратных километра территорий.