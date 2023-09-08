О приезде Верховного Главнокомандующего на линию боевых действий на Запорожье стало известно в пятницу, 8 сентября. Зеленский поблагодарил воинов, которые одерживают победу для нашего государства.

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Зеленский на Запорожье

Отметим, что именно 71-я отдельная егерская бригада принимает участие в освобождении украинской земли в этом регионе в составе оперативно-стратегической группировки войск "Таврия".

Воины, спасибо за вашу мощь на Запорожском направлении! Враг точно чувствует, что такое настоящая украинская сила. Слава каждому и каждой, кто сражается для Украины за победу. Слава Украине!

– говорится в сообщении на странице Зеленского.

Кроме того, Зеленский опубликовал серию фотографий, на которых видно украинских бойцов, героически ведущих борьбу против врага на Запорожье. Несомненно, что в недалекой перспективе ВСУ освободят все территории Украины.

Воины Вооруженных Сил идут в контрнаступление на Запорожье / Фото из соцсетей Зеленского

Обратите внимание! Во вторник, 5 сентября, стало известно, что Верховный Главнокомандующий находится на Бахмутском направлении в Донецкой области. Тогда Зеленский встречался с бойцами, которые идут вперед на этом участке фронта, и отметил определенные бригады.

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