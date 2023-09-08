О приезде Верховного Главнокомандующего на линию боевых действий на Запорожье стало известно в пятницу, 8 сентября. Зеленский поблагодарил воинов, которые одерживают победу для нашего государства.
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Зеленский на Запорожье
Отметим, что именно 71-я отдельная егерская бригада принимает участие в освобождении украинской земли в этом регионе в составе оперативно-стратегической группировки войск "Таврия".
Воины, спасибо за вашу мощь на Запорожском направлении! Враг точно чувствует, что такое настоящая украинская сила. Слава каждому и каждой, кто сражается для Украины за победу. Слава Украине!
– говорится в сообщении на странице Зеленского.
Кроме того, Зеленский опубликовал серию фотографий, на которых видно украинских бойцов, героически ведущих борьбу против врага на Запорожье. Несомненно, что в недалекой перспективе ВСУ освободят все территории Украины.
Воины Вооруженных Сил идут в контрнаступление на Запорожье / Фото из соцсетей Зеленского
Запорожское направление: последнее
- Представитель Генштаба Андрей Ковалев отмечал 8 сентября, что ВСУ ведут контрнаступательные действия на Мелитопольском направлении в Запорожской области.
- По его словам, украинские подразделения имели успех южнее поселка Работино и уже закрепляются на достигнутых рубежах.
- Кроме того, в Пентагоне Минобороны США считают действия ВСУ на поле боя чрезвычайно эффективными. С соответствующим заявлением выступил представитель ведомства.