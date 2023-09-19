Особливо Україна чекає на якнайшвидші поставки винищувачів F-16 та рішення про надання ATACMS. Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт Владислав Селезньов.

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Яка зброя потрібна ЗСУ

Владислав Селезньов зазначив, що основне, що потрібно перед початком осінньо-зимової кампанії – це системи ППО та ракети до них. Бо ворог накопичив чималу кількість ракет, якими, найімовірніше, буде цілити по об'єктах енергетичної інфраструктури України.

Також ЗСУ важливі артилерія, боєприпаси до неї, бронетехніка та спеціальне устаткування, яке допоможе нам чимшвидше робити проходи у мінних полях. Територія України дуже щільно замінована, зокрема, на Півдні Запорізької області.

Сподіваюсь, що нинішній "Рамштайн" принесе нам добрі новини. Звісно, всі ми чекаємо якнайшвидших поставок винищувачів F-16 та ракет типу ATACMS. Це дуже важливо, саме ця зброя може докорінно змінити ситуацію на полі бою,

– підкреслив він.

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