Відповідну заяву глава Міноборони Данії зробив 19 вересня. Це трапилось під час засідання Контактної групи з питань оборони України на базі "Рамштайн" у Німеччині.

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Що відомо про нові танки для України

Трольс Лунд Пульсен заявив, що Україна отримає від Данії 45 танків:

30 – типу Leopard 1;

15 – типу Т-72.

У TV 2 Nyheder написали, що міністр оборони Данії зауважив особливості оголошеної допомоги. Зокрема, танк Т-72EA – радянського виробництва. Саме тому ці танки Україна можна негайно включити до складу техніки Збройних Сил України.

Для використання Leopard українським військовим потрібна додаткова підготовка, а з танками Т-72 цієї проблеми немає,

– пояснив міністр.

До речі, Данія у співпраці з Німеччиною та Нідерландами вже купила для Києва 100 танків Leopard 1A5. Перші десять з них вже передали в Україну на початку вересня 2023 року.

Що відомо про нову допомогу від Данії