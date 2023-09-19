Соответствующее заявление глава Минобороны Дании сделал 19 сентября. Это произошло во время заседания Контактной группы по обороне Украины на базе "Рамштайн" в Германии.
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Что известно о новых танках для Украины
Трольс Лунд Пульсен заявил, что Украина получит от Дании 45 танков:
В TV 2 Nyheder написали, что министр обороны Дании заметил особенности объявленной помощи. В частности, танк Т-72EA – советского производства. Именно поэтому эти танки Украину можно немедленно включить в состав техники Вооруженных Сил Украины.
Для использования Leopard украинским военным требуется дополнительная подготовка, а с танками Т-72 этой проблемы нет,
– объяснил министр.
К слову, Дания в сотрудничестве с Германией и Нидерландами уже купила для Киева 100 танков Leopard 1A5. Первые десять из них уже были переданы в Украину в начале сентября 2023 года.
Что известно о новой помощи от Дании
- Копенгаген 12 сентября 2023 года объявил о новом пакете военной помощи Украины. В частности, на сайте Министерства обороны Дании говорилось, что сумма нового пакета военной помощи составляет ориентировочно 5,8 миллиарда датских крон.
- В министерстве объясняли, что помощь будет включать танки, боевые машины пехоты, танковые боеприпасы и зенитные установки.
- Общую сумму разделят на три этапа передачи. В частности, первый составит 4,3 миллиарда датских крон в 2023 году, 1,4 миллиарда – в 2024 году и еще 52 миллиона – в 2025 году.
- Владимир Зеленский поблагодарил Данию за 12-й, самый большой пакет военной помощи на сумму 830 миллионов долларов. Президент Украины добавил, что именно об этом он договаривался на прошлой неделе во время визита премьер-министра Мэтте Фредериксен в Киев.