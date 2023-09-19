Соответствующее заявление глава Минобороны Дании сделал 19 сентября. Это произошло во время заседания Контактной группы по обороне Украины на базе "Рамштайн" в Германии.

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Что известно о новых танках для Украины

Трольс Лунд Пульсен заявил, что Украина получит от Дании 45 танков:

30 – типа Leopard 1;

15 – типа Т-72.

В TV 2 Nyheder написали, что министр обороны Дании заметил особенности объявленной помощи. В частности, танк Т-72EA – советского производства. Именно поэтому эти танки Украину можно немедленно включить в состав техники Вооруженных Сил Украины.

Для использования Leopard украинским военным требуется дополнительная подготовка, а с танками Т-72 этой проблемы нет,

– объяснил министр.

К слову, Дания в сотрудничестве с Германией и Нидерландами уже купила для Киева 100 танков Leopard 1A5. Первые десять из них уже были переданы в Украину в начале сентября 2023 года.

Что известно о новой помощи от Дании