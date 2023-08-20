Про це 24 Каналу розказав міністр оборони України Олексій Резніков, зауваживши, що пріоритетом для України залишається протиповітряна оборона зі всіма її складовими.

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"Більше систем – більше ракет, радарів. Також авіація як частина протиповітряної оборони. Друга річ – це артилерія та амуніція до неї, боєприпаси. Третя річ – це, як я кажу, "сталевий кулак" – бронетехніка усіх видів", – сказав Резніков.

Мовиться, зокрема, про бронетранспортери, броньовики, танки, броньовані автомобілі для евакуації поранених та всі види запчастин до них.

Нині триває робота над майбутньою концепцією Сил оборони України. Тому партнери також мають розуміти, як їм треба планувати свої бюджети та розгін власного виробництва. Союзники підтримуватимуть Україну, однак кожна країна повинна розуміти у чому.

Якщо, припустимо, у нас 2 типи Leopard: Leopard 1 та Leopard 2. Що це означає? А це означає, що на базі Leopard 1, на його шасі їздить Gepard – це теж Leopard 1, їздить броньована машина Marder. Тобто, хтось має ремонтувати, обслуговувати. Leopard 2 теж хтось має обслуговувати,

– зауважив очільник оборонного відомства.

Мовиться також про підготовку українських військових, оновлення бригад та формування нових. За словами міністра оборони, практично у всіх країнах триває підготовка або з конкретними видами зброї, або техніки, або звичайна підготовка молодого бійця – від окопу, їх штурму, тактичної медицини, надання допомоги тощо.

Що відомо про наступну зустріч у форматі "Рамштайн": дивіться відео

Допомоги менше не стало

Резніков розповів, що ніхто із партнерів не провалився вниз в грошовому еквіваленті щодо допомоги Україні. Просто багато союзників уже не мають якоїсь зброї. Особливо мовиться про Литву, Латвію, Естонію, Люксембург та Польщу.

Вони, додав міністр оборони, віддають усе, що можуть, адже вірять у перемогу України та в те, що треба перемогти ворога на полі бою. А ворог для цих усіх країн – саме Росія. Також ці країни запустили інвестиції у виробництво, гуманітарну допомогу чи шпиталі.

"У відсотковому розумінні від їхнього ВВП, вони – чемпіони. Але у них не такі бюджети як у США, Великої Британії, Німеччини чи Франції, бо вони чемпіони по об'єму в грошах. Але у відсотках – ті маленькі країни будуть чемпіонами", – сказав Резніков.

За його словами, тренду на зниження західної допомоги точно немає. Він зазначив, що восени відродиться політична активність парламентів. Вони ухвалюватимуть рішення, скільки грошей треба закласти у свою обороноздатність та допомогу Україні у 2024 році.

Чому важливий "Рамштайн", який буде восени? Бо ми будемо комунікувати. Наші бачення майбутнього і на наступні роки, щоб вони теж це від нас почули, оцінили, де вони готові бути нашими партнерами й далі, й заклали це у свої бюджетні плани,

– наголосив міністр оборони України.

Що відомо про минулу зустріч