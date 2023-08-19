В інтерв'ю генерал-лейтенант Бундесверу Андреас Марлоу озвучив пріоритети під час навчання ЗСУ. Він розповів, що вони опановують у країнах НАТО, куди вирушають для здобуття нових знань.

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Потрібні військові лідери

Марлоу також зауважив, як змінилися запити від початку повномасштабного вторгнення. Раніше потрібні були навчання оборонної тактики та тому, як воювати в міських умовах. Тепер же пріоритет інший.

Підготовка сержантів і офіцерів – це те, що найбільше хвилює українців, тому що професійні солдати воюють у цій війні вже півтора року, і багато з них загинули або були поранені – тому вони потребують свіжої порції військових лідерів,

– наголосив він.

Зверніть увагу! У рамках військової місії ЄС EUMAM, цьогоріч західні війська навчили близько 6 200 українців у Німеччині. Вони опановували цілий спектр навичок: від експлуатації передових систем ППО, зокрема IRIS-T, до водіння та стрільби з сучасних танків типу Leopard 2.

Зауважимо, що журналісти мали можливість поспілкуватися з одним з наших військових. Його спитали, чи не боїться він.

У нас є сильна мотивація захищати нашу Батьківщину, і це найкращі ліки проти страху,

– наголосив захисник.

Україна отримала нову військові допомогу

Її нам надала Німеччина, а стало відомо про це 17 серпня. До нового пакета увійшло чимало необхідного для нашої держави:

2 пускові установки IRIS-T SLS, призначений для знищення літаків, вертольотів, БпЛА та крилатих ракет;

4 539 димових боєприпасів 155-міліметрового калібру (раніше Німеччина передала 12 460 таких снарядів);

10 переносних радарів Ground Observer 12 для контрбатарейної боротьби (раніше було передано 8 одиниць);

4 сідельні тягачі 8x8 HX81 та 5 напівпричепів до них (раніше 38 та 33 відповідно);

8 навантажувачів на 15 тонн (раніше 26).

Зверніть увагу, що від Німеччини Україна за цей рік отримала військової допомоги на 5,4 мільярда євро. На цьому наголосили в уряді країни.