В интервью генерал-лейтенант Бундесвера Андреас Марлоу озвучил приоритеты во время учебы ВСУ. Он рассказал, что они овладевают в странах НАТО, куда отправляются для получения новых знаний.

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Нужны военные лидеры

Марлоу также отметил, как изменились запросы с начала полномасштабного вторжения. Раньше нужны были обучение оборонной тактике и тому, как воевать в городских условиях. Теперь же приоритет иной.

Подготовка сержантов и офицеров – это то, что больше всего волнует украинцев, потому что профессиональные солдаты воюют в этой войне уже полтора года, и многие из них погибли или были ранены – поэтому они нуждаются в свежей порции военных лидеров,

– подчеркнул он.

Обратите внимание! В рамках военной миссии ЕС EUMAM, в этом году западные войска научили около 6 200 украинцев в Германии. Они овладевали целым спектром навыков: от эксплуатации передовых систем ПВО, в частности IRIS-T, до вождения и стрельбы из современных танков типа Leopard 2.

Заметим, что у журналистов была возможность пообщаться с одним из наших военных. Его спросили, не боится ли он.

У нас есть сильная мотивация защищать нашу Родину, и это лучшее лекарство против страха,

– подчеркнул защитник.

Украина получила новую военную помощь

Ее нам предоставила Германия, а стало известно об этом 17 августа. В новый пакет вошло немало необходимого для нашего государства:

2 пусковые установки IRIS-T SLS, предназначенные для уничтожения самолетов, вертолетов, БПЛА и крылатых ракет;

4 539 дымовых боеприпасов 155-миллиметрового калибра (ранее Германия передала 12 460 таких снарядов);

10 переносных радаров Ground Observer 12 для контрбатарейной борьбы (ранее было передано 8 единиц);

4 седельные тягачи 8x8 HX81 и 5 полуприцепов к ним (ранее 38 и 33 соответственно);

8 погрузчиков на 15 тонн (ранее 26).

Обратите внимание, что от Германии Украина за этот год получила военную помощь на 5,4 миллиарда евро. Об этом заявили в правительстве страны.