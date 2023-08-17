Об этом идет речь на сайте федерального правительства. Также Украина получила еще около 5 тысяч снарядов 155-мм калибра, радары GO12 и грузовой транспорт.

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Что вошло в новый пакет:

4539 дымовых боеприпасов 155-мм калибра (ранее Германия передала 12 460 таких снарядов);

10 переносных радаров Ground Observer 12 для контрбатарейной борьбы (ранее было передано 8 единиц);

4 седельные тягачи 8x8 HX81 и 5 полуприцепов к ним (ранее 38 и 33 соответственно);

8 погрузчиков на 15 тонн (ранее 26).

Правительство Германии отметило, что в этом году Украина получила от Берлина военную помощь на 5,4 млрд евро.

Обратите внимание! Ранее в Германии планировали передать новые системы ПВО не раньше осени, но теперь прогноз по поставкам изменился.