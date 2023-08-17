Об этом идет речь на сайте федерального правительства. Также Украина получила еще около 5 тысяч снарядов 155-мм калибра, радары GO12 и грузовой транспорт.
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Что вошло в новый пакет:
- 4539 дымовых боеприпасов 155-мм калибра (ранее Германия передала 12 460 таких снарядов);
- 10 переносных радаров Ground Observer 12 для контрбатарейной борьбы (ранее было передано 8 единиц);
- 4 седельные тягачи 8x8 HX81 и 5 полуприцепов к ним (ранее 38 и 33 соответственно);
- 8 погрузчиков на 15 тонн (ранее 26).
Правительство Германии отметило, что в этом году Украина получила от Берлина военную помощь на 5,4 млрд евро.