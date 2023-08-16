Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Андрей Крамаров, отметив, что преимущественно в пакетах военной помощи есть вооружение, которое сразу передают, и техника, которую еще должны изготовить на предприятиях.

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Как ускорить передачу оружия

Как отметил Крамаров, сейчас Украина имеет ряд контрактов с разными производителями ЗРК. Речь идет и об IRIS-T, и о NASAMS. Также известно, что Raytheon Technologies собираются изготовить для Украины еще 5 батарей. Patriot к концу 2024 года.

Контракты заключены. И нам равномерно передают и IRIS-T, и NASAMS, и Patriot. Но, к сожалению, сроки выполнения контрактов нас не устраивают. Возможно, было бы уместно попросить партнеров сейчас передать комплексы, которые у них есть на вооружении,

– считает Крамаров.

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Со временем партнеры могли бы забрать те комплексы, которые производят на предприятиях для Украины. Ведь нашему государству именно сейчас нужно значительное количество зенитных ракетных комплексов, которые защитят небо от российских ракет и беспилотников.

Военная помощь для Украины: коротко