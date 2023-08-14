К слову, глава Минфина Германии прибыл 14 августа в Украину. В частности, он встретился с мэром Киева Виталием Кличко.
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"Украина должна победить"
Кристиан Линднер заявил, что Украина должна победить в войне, которую развязала Россия. Комментируя поставки оружия, министр подчеркнул, что Германия должна делать все, чтобы усилить военные возможности Украины.
"Поэтому с нашей стороны частично есть ответственность за то, чтобы нынешние силы Украины всегда были больше, чем жестокость, вытекающая из путинской войны", – заявил Линднер.
Комментируя поставки Украине дальнобойных ракет Taurus, министр объяснил, что говорится о стандартной процедуре – консультации с союзниками о том, каковы потребности Украины и как их возможно удовлетворить. Однако он подчеркнул, что лично поддерживает передачу ракет на нужды ВСУ.
Поскольку я знаю, что многие поддерживают такую помощь – как и я лично, – то надеюсь на скорое, скорейшее выяснение этих вопросов,
– сказал министр.
Более того, он обещает Украине 5 миллиардов евро военной помощи ежегодно. По словам Линднера, если парламент примет соответствующее решение, наша страна будет получать средства до 2027 года.
Поставки ракет Taurus для Украины: последние новости
- Иностранные издания неоднократно заявляли, что Германия готова передать Украине дальнобойные ракеты. На днях немецкие СМИ заявляли, что правительство Германии может принять решение по отправке в наше государство управляемых крылатых ракет типа Taurus.
- Вместе с тем, немецкие издания утверждают, что ракеты передадут только после определенных модификаций. Так, Германия хочет сделать невозможными атаки по территории России, поэтому специалисты проводят модификации.
- Олаф Шольц прокомментировал слухи о передаче Украине дальнобойных ракет. Он отверг обвинения в нерешительности, однако не дал четкого ответа на вопросы по поставкам Taurus.