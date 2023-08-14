Новые поставки будут включать средства для наступательных действий украинской армии. Это уже 44 транш помощи США Украине.

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Помощь от США

Новый пакет помощи от США включает снаряжение и оружие стоимостью 200 миллионов долларов. В этот список входят:

  • дополнительные боеприпасы для ЗРК Patriot;
  • дополнительные боеприпасы для HIMARS;
  • оборудование и системы для разминирования;
  • артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;
  • танковые боеприпасы 120 мм;
  • Ракеты трубного пуска с оптическим отслеживанием и проводной наводкой (TOW);
  • Javelin и другие противотанковые системы и ракеты;
  • 37 тактических автомобилей для буксировки и перевозки техники;
  • 58 водных прицепов;
  • Более 12 миллионов патронов к стрелковому оружию и гранатам;
  • Подрывные боеприпасы для уборки помех;
  • Запчасти, техническое обслуживание и другое полевое оборудование.

В заявлении говорится, что США продолжат поддерживать Украину, пока Россия не выведет все свои войска с ее территории. США подчеркивают, что страна-агрессор может прекратить войну, оставив оккупированные территории.

На новый пакет помощи уже отреагировали в Офисе президента.

Больше ракет для ПВО, больше боеприпасов для артиллерии, противотанковых средств и оборудования для разминирования получит Украина,
– написал Андрей Ермак.

В завершение он поблагодарил за помощь союзникам.

США продолжают поддержку

  • Украина просит США продлить ленд-лиз на весь 2024 год. Важно, чтобы Конгресс продлил закон, чтобы он оставался четвертым инструментом вероятной помощи.
  • Ранее сообщалось, что Байден подал в Конгресс запрос на дополнительное финансирование в размере 40 миллиардов долларов. В частности, 7,3 миллиарда пойдут на помощь Украине.
  • Белый дом не стесняется попросить больше средств у Конгресса в поддержку Украины. В случае необходимости США могут увеличить помощь и выделить дополнительные средства.