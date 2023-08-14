Новые поставки будут включать средства для наступательных действий украинской армии. Это уже 44 транш помощи США Украине.
Смотрите также Украина получит дроны Luna от Германии: каких "сюрпризов" от них стоит ждать россиянам
Помощь от США
Новый пакет помощи от США включает снаряжение и оружие стоимостью 200 миллионов долларов. В этот список входят:
- дополнительные боеприпасы для ЗРК Patriot;
- дополнительные боеприпасы для HIMARS;
- оборудование и системы для разминирования;
- артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;
- танковые боеприпасы 120 мм;
- Ракеты трубного пуска с оптическим отслеживанием и проводной наводкой (TOW);
- Javelin и другие противотанковые системы и ракеты;
- 37 тактических автомобилей для буксировки и перевозки техники;
- 58 водных прицепов;
- Более 12 миллионов патронов к стрелковому оружию и гранатам;
- Подрывные боеприпасы для уборки помех;
- Запчасти, техническое обслуживание и другое полевое оборудование.
В заявлении говорится, что США продолжат поддерживать Украину, пока Россия не выведет все свои войска с ее территории. США подчеркивают, что страна-агрессор может прекратить войну, оставив оккупированные территории.
На новый пакет помощи уже отреагировали в Офисе президента.
Больше ракет для ПВО, больше боеприпасов для артиллерии, противотанковых средств и оборудования для разминирования получит Украина,
– написал Андрей Ермак.
В завершение он поблагодарил за помощь союзникам.
США продолжают поддержку
- Украина просит США продлить ленд-лиз на весь 2024 год. Важно, чтобы Конгресс продлил закон, чтобы он оставался четвертым инструментом вероятной помощи.
- Ранее сообщалось, что Байден подал в Конгресс запрос на дополнительное финансирование в размере 40 миллиардов долларов. В частности, 7,3 миллиарда пойдут на помощь Украине.
- Белый дом не стесняется попросить больше средств у Конгресса в поддержку Украины. В случае необходимости США могут увеличить помощь и выделить дополнительные средства.