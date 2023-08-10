В Bloomberg отметили, что это может привести к противостоянию с республиканцами, не желающими оказывать дальнейшую финансовую поддержку Киеву.
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Байден подал запрос на дополнительное финансирование
По словам собеседника, дополнительный запрос включает:
- примерно 12 миллиардов долларов на ликвидацию последствий стихийных бедствий, что потенциально может подсластить пакет для скептически настроенных республиканцев, выражающих беспокойство о предоставлении большей помощи Украине,
- 13 миллиардов долларов на оборону, в том числе 7,3 миллиарда – на помощь Украине.
Он также включает 3,3 миллиарда долларов, предназначенных для финансирования инфраструктуры в пострадавших от российского вторжения странах. Это попытка предотвратить там принудительное китайское кредитование.
Кроме того, запрос включает 4 миллиарда долларов на финансирование безопасности границ. Чрезвычайные средства не будут ограничены бюджетными лимитами.
Поскольку последствия российской войны раздаются по всему миру, Соединенные Штаты обязуются поддерживать сильную глобальную оппозицию к незаконной войны России,
– написала бюджетный директор Байдена Шаланда Янг в письме к спикеру Палаты представителей Кевина Маккарти, в котором выложили запрос.
Это произошло в то время, когда война в Украине усилилась. При поддержке военной помощи со стороны США и Европы украинские войска начали долгожданное контрнаступление, чтобы вытеснить российские войска со своей территории. Однако оно продвигается медленно, поэтому президент Владимир Зеленский обратился к Байдену и другим мировым лидерам с просьбой о предоставлении большей помощи.
После того, как Кремль вышел из соглашения о поставках зерна, поставив под угрозу ключевые поставки продовольствия для большей части света, оккупанты еще и усилили атаки на судоходные пути и инфраструктуру в Черном море.
Тем не менее лидеры республиканцев в Палате представителей под давлением консерваторов, выступающих против участия США в войне, уклонились от одобрения большей помощи Украине.
Какие настроения в Сенате и Палате представителей
Спикер Палаты представителей, республиканец Кевин Маккарти еще в июне заявил, что не допустит голосования по поводу дополнительного финансирования для Украины, если эта мера будет направлена на то, чтобы достичь предельного уровня расходов на оборону в размере 886 миллиардов долларов. На таком уровне его установили майским соглашением с Байденом о потолке госдолга.
Маккарти подчеркнул, что поддерживает военные усилия Украины, однако требует тщательной проверки любого запроса на финансирование.
Однако однопартийцы Маккарти в Сенате с ним не согласны. В частности, политик-республиканец Линдси Грэм и другие заявили, что не хотят, чтобы базовый бюджет Пентагона сокращался для оплаты помощи Украине.
Учитывая дефицит времени, с которым столкнется Конгресс, когда законодатели вернутся с каникул в сентябре, запрос, скорее всего, прибавят к законопроекту о краткосрочных расходах, необходимом для обеспечения работы правительства.
Принятие временного законопроекта о расходах в Палате представителей уже будет политически опасно для Маккарти, учитывая оппозицию со стороны членов ультраконсервативной фракции Партии свободы, выступающих против продолжения финансирования агентств на нынешнем уровне,
– отметили в Bloomberg.
В издании считают, что группа также скептически относится к дополнительным деньгам для Украины, поэтому объединение этих двух вопросов может укрепить оппозицию. Несколько ее участников могут предложить отстранить Маккарти от должности спикера, если он протолкнет законопроект, который они считают неприемлемым.