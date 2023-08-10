У Bloomberg зазначили, що це може призвести до протистояння з республіканцями, які не бажають надавати подальшу фінансову підтримку Києву.

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Байден подав запит на додаткове фінансування

За словами співрозмовника, додатковий запит включає:

приблизно 12 мільярдів доларів на ліквідацію наслідків стихійних лих, що потенційно може підсолодити пакет для скептично налаштованих республіканців, які висловлюють занепокоєння щодо надання більшої допомоги Україні,

13 мільярдів доларів на оборону, зокрема 7,3 мільярда – на допомогу Україні.

Він також включає 3,3 мільярда доларів, призначених для фінансування інфраструктури в країнах, що постраждали від російського вторгнення. Це є спробою запобігти там примусовому китайському кредитуванню.

Окрім того, запит включає 4 мільярди доларів на фінансування безпеки кордонів. Надзвичайні кошти не будуть обмежені бюджетними лімітами.

Оскільки наслідки російської війни відлунюють по всьому світу, Сполучені Штати зобов'язуються підтримувати сильну глобальну опозицію до незаконної війни Росії,

– написала бюджетна директорка Байдена Шаланда Янг у листі до спікера Палати представників Кевіна Маккарті, в якому виклали запит.

Це сталося у час, коли війна в Україні посилилася. За підтримки військової допомоги з боку США та Європи українські війська розпочали довгоочікуваний контрнаступ, аби витіснити російські війська зі своєї території. Однак він просувається повільно, тож президент Володимир Зеленський звернувся до Байдена та інших світових лідерів з проханням про надання більшої допомоги.

Після того, як Кремль вийшов з угоди про постачання зерна, поставивши під загрозу ключові поставки продовольства для більшої частини світу, окупанти ще й посилили атаки на судноплавні шляхи та інфраструктуру в Чорному морі.

Попри це, лідери республіканців у Палаті представників під тиском консерваторів, які виступають проти участі США у війні, ухилилися від схвалення більшої допомоги Україні.

Цікаво! У грудні Конгрес ухвалив рішення про виділення 45 мільярдів доларів додаткового фінансування для України, яке має тривати до кінця цього фінансового року, що закінчується 30 вересня. Це на додачу до 40 мільярдів доларів у травні 2022 року та 13,6 мільярда доларів у березні 2022 року, що загалом становить 98,6 мільярда доларів.

Які настрої у Сенаті та Палаті представників

Спікер Палати представників, республіканець Кевін Маккарті ще в червні заявив, що не допустить голосування щодо додаткового фінансування для України, якщо цей захід буде спрямований на те, щоб досягти граничного рівня витрат на оборону в розмірі 886 мільярдів доларів. На такому рівні його встановили травневою угодою з Байденом про стелю держборгу.

Маккарті наголосив, що підтримує військові зусилля України, однак вимагає ретельної перевірки будь-якого запиту на фінансування.

Проте однопартійці Маккарті в Сенаті з ним не згодні. Зокрема, політик-республіканець Ліндсі Грем та інші заявили, що не хочуть, щоб базовий бюджет Пентагону скорочувався для оплати допомоги Україні.

Враховуючи дефіцит часу, з яким зіткнеться Конгрес, коли законодавці повернуться з канікул у вересні, запит, швидше за все, додадуть до законопроєкту про короткострокові видатки, необхідного для забезпечення роботи уряду.

Ухвалення тимчасового законопроєкту про витрати в Палаті представників вже буде політично небезпечним для Маккарті, враховуючи опозицію з боку членів ультраконсервативної фракції Партії свободи, які виступають проти продовження фінансування агентств на нинішньому рівні,

– зауважили у Bloomberg.

У виданні вважають, що група також скептично ставиться до додаткових грошей для України, тому об'єднання цих двох питань може зміцнити опозицію. Кілька її учасників можуть запропонувати усунути Маккарті з посади спікера, якщо він проштовхне законопроєкт, який вони вважають неприйнятним.

Важливо! Як довго триватиме підтримка України з боку США, є нагальним і відкритим питанням для глобальної коаліції, яка згуртувалася навколо допомоги нашій державі після неспровокованого російського вторгнення. Попри заяви республіканців, Байден пообіцяв, що підтримка триватиме "стільки, скільки буде потрібно".