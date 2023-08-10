В формате видеоконференции 10 августа прошла встреча представителей военно-политического руководства Украины и США. Андрей Ермак рассказал, что главными темами были ситуация на фронте, оборона и наступление Украины.

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Высокий уровень партнерства между Украиной и США

от Украины участие во встрече приняли:

  • Андрей Ермак;
  • заместитель главы Офиса президента Роман Машовец;
  • Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный;
  • Командующий Сухопутными войсками ВСУ и ОСУО "Хортица" Александр Сырский;
  • Командующий войсками ОК "Восток" и ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский;
  • Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук;
  • министр обороны Алексей Резников;
  • первый заместитель министра Александр Павлюк;
  • командующий Нацгвардией Александр Пивненко;
  • начальник ГУР Кирилл Буданов;
  • глава ГНСУ Сергей Дейнеко.

Со стороны США присутствовали:

  • советник президента по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан;
  • министр обороны США Ллойд Остин;
  • глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли.

"Раньше у нас уже было общение с союзниками в столь расширенном формате. Оно подчеркивает высокий уровень партнерства между нашими странами, в том числе в оборонной сфере", - написал Ермак.

Он отметил, что поблагодарил США за важную помощь Украине на всех уровнях. По его словам, это огромный вклад в предстоящую победу демократии над российской автократией.

Какие вопросы обсудили на встрече

На встрече Валерий Залужный и командующие ОСУВ ознакомили американскую сторону с текущей ситуацией на фронте. Отдельное внимание было уделено наступательным действиям украинских войск на важных участках.

Силы обороны имеют успехи и освобождают нашу землю, но россияне местами давят на нашу оборону,
– подчеркнул Ермак.

Он рассказал, что при разговоре с партнерами внимание сосредоточили на ключевых потребностях Сил обороны, а также на необходимости усиления защиты украинских городов и инфраструктуры от российских воздушных атак.

Американская сторона засвидетельствовала свое уважение к героизму украинского народа и заверила, что поддержка Украины со стороны США будет продолжаться столько, сколько потребуется.

Украина – США: развитие двусторонних отношений

  • Известно о начале переговоров с США. Они касаются гарантий безопасности нашего государства. В ходе переговоров речь пойдет о двустороннем соглашении с США. Она будет предусматривать предоставление гарантий безопасности Украины. По словам главы ОП, переговоры с США по гарантиям безопасности предусмотрены Совместной декларацией о поддержке Украины.
  • Соответствующие гарантии безопасности усилят прогресс нашего государства на пути к будущему членству в ЕС и НАТО. Именно это конечная цель Украины и самая надежная гарантия безопасности.
  • Политтехнолог Юрий Подорожный считает, что было бы важно, если бы гарантии безопасности от США имели "ядерный зонтик". Ведь россияне и дальше продолжат пугать не только Украину, но и весь мир ядерным ударом. В то же время "серьезной гарантией" он назвал готовность США отреагировать ядерным ударом в ответ на такую атаку по Украине.