В формате видеоконференции 10 августа прошла встреча представителей военно-политического руководства Украины и США. Андрей Ермак рассказал, что главными темами были ситуация на фронте, оборона и наступление Украины.
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Высокий уровень партнерства между Украиной и США
от Украины участие во встрече приняли:
- Андрей Ермак;
- заместитель главы Офиса президента Роман Машовец;
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный;
- Командующий Сухопутными войсками ВСУ и ОСУО "Хортица" Александр Сырский;
- Командующий войсками ОК "Восток" и ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский;
- Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук;
- министр обороны Алексей Резников;
- первый заместитель министра Александр Павлюк;
- командующий Нацгвардией Александр Пивненко;
- начальник ГУР Кирилл Буданов;
- глава ГНСУ Сергей Дейнеко.
Со стороны США присутствовали:
- советник президента по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан;
- министр обороны США Ллойд Остин;
- глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли.
"Раньше у нас уже было общение с союзниками в столь расширенном формате. Оно подчеркивает высокий уровень партнерства между нашими странами, в том числе в оборонной сфере", - написал Ермак.
Он отметил, что поблагодарил США за важную помощь Украине на всех уровнях. По его словам, это огромный вклад в предстоящую победу демократии над российской автократией.
Какие вопросы обсудили на встрече
На встрече Валерий Залужный и командующие ОСУВ ознакомили американскую сторону с текущей ситуацией на фронте. Отдельное внимание было уделено наступательным действиям украинских войск на важных участках.
Силы обороны имеют успехи и освобождают нашу землю, но россияне местами давят на нашу оборону,
– подчеркнул Ермак.
Он рассказал, что при разговоре с партнерами внимание сосредоточили на ключевых потребностях Сил обороны, а также на необходимости усиления защиты украинских городов и инфраструктуры от российских воздушных атак.
Американская сторона засвидетельствовала свое уважение к героизму украинского народа и заверила, что поддержка Украины со стороны США будет продолжаться столько, сколько потребуется.
Украина – США: развитие двусторонних отношений
- Известно о начале переговоров с США. Они касаются гарантий безопасности нашего государства. В ходе переговоров речь пойдет о двустороннем соглашении с США. Она будет предусматривать предоставление гарантий безопасности Украины. По словам главы ОП, переговоры с США по гарантиям безопасности предусмотрены Совместной декларацией о поддержке Украины.
- Соответствующие гарантии безопасности усилят прогресс нашего государства на пути к будущему членству в ЕС и НАТО. Именно это конечная цель Украины и самая надежная гарантия безопасности.
- Политтехнолог Юрий Подорожный считает, что было бы важно, если бы гарантии безопасности от США имели "ядерный зонтик". Ведь россияне и дальше продолжат пугать не только Украину, но и весь мир ядерным ударом. В то же время "серьезной гарантией" он назвал готовность США отреагировать ядерным ударом в ответ на такую атаку по Украине.