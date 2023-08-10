Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявил 24 Каналу, что Россия сконцентрировала на фронте огромное количество мобилизованных и ресурсов, минировала и выстраивала инженерные конструкции. Однако ВСУ продолжают свое продвижение.

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ВСУ уничтожают врага

Михаил Подоляк отметил, что на всех направлениях идут активные боевые действия, кроме Купянского. Там продолжаются встречные боевые действия, потому что Россия считает это направление приоритетным. Оккупанты не имеют никакого успеха. ВСУ оттесняют врага и уничтожают ресурсы России.

Я считаю, что это период накопления эффекта. Параллельно идет разминирование и уничтожение логистической инфраструктуры. Следует немного увеличить ресурсы, которые нам для этого нужны. Этот период накопления эффекта, по моему мнению, в скором будущем даст существенные результаты,

– убежден он.

О чем бы ни мечтала Россия, но украинские военные очень эффективно работают на всех направлениях. Однако нужно очень осторожно комментировать события на фронте, чтобы не навредить ВСУ.

"Все, что развивается сегодня на линии фронта, даст очень эффектные последствия уже совсем скоро. Но нужно осторожно комментировать, где и на каком направлении, кто куда заходит и что делает. Потому что военные должны об этом говорить единолично на разных уровнях", – подчеркнул советник главы ОПУ.

Не пропустите! Полное интервью с советником главы Офиса Президента Украины Михаилом Подоляком можно будет посмотреть в 17:00 на ютубе 24 Канала.

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