Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк заявив 24 Каналу, що Росія сконцентрувала на фронті величезну кількість мобілізованих та ресурсів, мінувала та вибудовувала інженерні конструкції. Однак ЗСУ продовжують своє просування.

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ЗСУ знищують ворога

Михайло Подоляк зазначив, що на всіх напрямках йдуть активні бойові дії, окрім Куп'янського. Там тривають зустрічні бойові дії, бо Росія вважає цей напрямок пріоритетним. Окупанти не мають жодного успіху. ЗСУ відтісняють ворога та знищують ресурси Росії.

Я вважаю, що це період накопичення ефекту. Паралельно триває розмінування і знищення логістичної інфраструктури. Потрібно трошки збільшити ресурси, які нам для цього потрібні. Цей період накопичення ефекту, на мою думку, у недалекому майбутньому дасть суттєві результати,

– переконаний він.

Про що б не мріяла Росія, але українські військові дуже ефективно працюють на усіх напрямках. Однак потрібно дуже обережно коментувати події на фронті, щоб не нашкодити ЗСУ.

"Усе, що розвивається сьогодні на лінії фронту, дасть дуже ефектні наслідки вже зовсім скоро. Але потрібно обережно коментувати, де і на якому напрямку, хто куди заходить і що робить. Бо військові мають про це говорити одноосібно на різних рівнях", – наголосив радник голови ОПУ.

Не пропустіть! Повне інтерв'ю з радником голови Офісу Президента України Михайлом Подоляком можна буде подивитися о 17:00 на ютубі 24 Каналу.

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