Об этом 24 Каналу заявил политтехнолог Юрий Подорожний. Он отметил, что в политической части говорится о помоще Украине в преодолении коррупции и установлении гражданского контроля за Минобороны.

К теме Гарантии безопасности для Украины: Пионтковский предположил, чего можно ожидать от переговоров с США

"А дальше уже детали, которые, конечно, будут свидетельствовать о том, что США и дальше продолжат оказывать Украине военную и финансовую помощь. Но не будут гарантировать участие Соединенных Штатов в восстановлении территориальной целостности Украины", – сказал политтехнолог.

Серьезная гарантия

Подорожний считает, что было бы важно, если бы гарантии безопасности имели "ядерный зонтик". Ведь россияне и дальше продолжат пугать не только Украину, но и весь мир ядерным ударом.

"Если бы американцы публично на себя взяли гарантии того, что в случае удара по Украине, США сочтут это ударом по Соединенным Штатам Америки, соответственно, все действия, которые за этим происходят... Это была бы серьезная гарантия", – убежден Юрий Подорожний.

Однако на что-то большее Украине рассчитывать сейчас, считает он, вряд ли стоит.

Какие гарантии безопасности может получить Украина от США: смотрите видео

Как влияет ситуация на поле боя

Ситуация на фронте всегда будет влиять на то, как к Украине будут относиться западные партнеры. Политтехнолог считает, что никто не будет поддерживать страну, которая проигрывает. Или охотнее будут поддерживать страну, одерживающую победы на поле боя. То, что в публичной плоскости раздаются удовлетворение или недовольство украинским контрнаступлением – это одна история.

Президенты на стол получают сводку разведок, сводку военных – что там на самом деле происходит. То, что мы не видим картинку, где 50 тысяч человек с криком "ура" бегут и освобождают территории – это еще ничего не значит,

– отметил политтехнолог.

Поэтому успехи ВСУ на фронте будут свидетельствовать о том, что такие гарантии безопасности только будут приближать Украину к Североатлантическому альянсу. Однако, считает Подорожний, не более.

Переговоры Украины и США по гарантиям безопасности