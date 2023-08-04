В ходе переговоров речь пойдет о двустороннем соглашении со США. Она будет предусматривать предоставление гарантий безопасности Украины. Об этом рассказал в своем телеграме глава Офиса Президента Андрей Ермак.

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Гарантии безопасности на пути к НАТО

По словам главы ОП, переговоры со США по гарантиям безопасности предусмотрены Совместной декларацией о поддержке Украины. Ее согласовали во время саммита НАТО в Вильнюсе. И она служит основой для разработки соответствующих двусторонних соглашений.

Символично, что именно США – наш самый стратегический партнер – стали первой страной, с которой Украина начала этот процесс. Таким образом мы создаем успешную модель и для других партнеров,

– добавил Ермак.

По его словам, соответствующие гарантии безопасности усилят прогресс нашего государства на пути к будущему членству в ЕС и НАТО. Именно это является конечной целью Украины и надежной гарантией безопасности, подчеркнул Ермак.

Обратим внимание, что в последнее время активно появляются призывы к дипломатическому завершению войны. Владимир Зеленский назвал условие, при котором это будет возможно.

Условие завершения войны дипломатическим путем

Президент пообщался с бразильскими журналистами. Во время разговора он ответил на призывы Лулу да Силвы о необходимости достичь мира по дипломатическому пути.

Зеленский подчеркнул, что дипломатическое решение войны, развязанной Россией, возможно. Но только при условии, что Кремль выведет свои войска с оккупированных территорий.

Если Россия выйдет из нашей территории – включится дипломатия,

– сказал президент.

Глава государства отметил, что неважно, в каком формате будет работать дипломатия. В то же время он подчеркнул, что это самый быстрый формат для завершения войны.

Добавим, что ранее Владимир Зеленский подчеркивал, что говорится не о границах к полномасштабному вторжению. По его словам, это была линия столкновения между Украиной и оккупантами.

А о переговорном процессе можно будет думать, когда ВСУ выйдут на административные границы в 1991 году. Те, которые международно признаны.