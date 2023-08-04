Під час переговорів йтиметься про двосторонню угоду зі США. Вона передбачатиме надання безпекових гарантій Україні. Про це розповів у своєму телеграмі глава Офісу Президента Андрій Єрмак.

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Гарантії безпеки на шляху до НАТО

За словами глави ОП, переговори зі США щодо гарантій безпеки передбачені Спільною декларацією про підтримку України. Її погодили під час саміту НАТО у Вільнюсі. І вона є основою для розроблення відповідних двосторонніх угод.

Символічно, що саме США – наш найбільший стратегічний партнер – стали першою країною, із якою Україна розпочала цей процес. У такий спосіб ми створюємо успішну модель і для інших партнерів,

– додав Єрмак.

За його словами, відповідні гарантії безпеки посилять прогрес нашої держави на шляху до майбутнього членства в ЄС та НАТО. Саме це є кінцевою метою України та найнадійнішою гарантією безпеки, підкреслив Єрмак.

Звернімо увагу на те, що останнім часом активно з'являються заклики до дипломатичного завершення війни. Володимир Зеленський назвав умову, за якої це буде можливим.

Умова завершення війни дипломатичним шляхом

Президент України поспілкувався з бразильськими журналістами. Під час розмови він відповів на заклики Лулу да Сілви щодо необхідності досягти миру дипломатичним шляхом.

Зеленський підкреслив, що дипломатичне вирішення війни, розв'язаної Росією, можливе. Але лише за умови, що Кремль виведе свої війська з територій, які окупував.

Якщо Росія вийде з нашої території – включиться дипломатія,

– сказав президент.

Глава держави зазначив, що не має значення, в якому форматі працюватиме дипломатія. Водночас він підкреслив, що це найшвидший формат, щоб завершити війну.

Додамо, що раніше Володимир Зеленський підкреслював, що мовиться не про межі до повномасштабного вторгнення. За його словами, це була лінія зіткнення між Україною й окупантами.

Натомість про переговорний процес можна буде думати, коли ЗСУ вийдуть на адміністративні кордони 1991 року. Ті, котрі є міжнародно визнаними.