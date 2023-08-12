Об этом на брифинге заявил координатор Совета нацбезопасности США Джон Кирби. Он подчеркнул, что неизвестно, сколько еще будет продолжаться кровопролитная война, поэтому стоит учитывать все, передает 24 Канал.
Важно Байден попросил у Конгресса 40 миллиардов: сколько денег президент США хочет выделить Украине
В США готовы увеличивать помощь Украине
В настоящее время новый запрос Вашингтона в Конгресс объемом 24 миллиарда долларов обоснован расчетами в поддержку Украины в войне. Но в случае необходимости США могут увеличить помощь и выделить дополнительные средства.
Мы не будем стыдиться снова пойти в Конгресс, если будем чувствовать, что нужно это сделать и попросить больше после первого квартала, или если нужно будет внести изменения в то, что мы уже потребовали,
– подчеркнул Кирби.
Кирби объяснил, что неизвестно, сколько еще будет продолжаться война, развязанная Россией против Украины. Поэтому нужно готовиться к разным путям развития событий.
"При этом сложно сказать, как долго продлится российская полномасштабная военная агрессия, соответственно, нужно сделать все возможное, чтобы оценить потребности Украины в I квартале следующего финансового года (в США начинается с 1 октября 2023 года – 24 Канал), и подать соответствующий запрос в Конгресс", – заявил Кирби.
Пентагон объявил о помощи на 400 миллионов долларов
Министерство обороны США 25 июля объявило о новом пакете военной помощи для Украины стоимостью 400 миллионов долларов. В него вошли:
- дополнительные боеприпасы для ЗРК Patriot и NASAMS;
- зенитные комплексы "Стингер";
- дополнительные боеприпасы для высокомобильных реактивных артиллерийских систем (HIMARS);
- 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;
- 120-мм и 60-мм минометные снаряды;
- 32 БТР "Страйкер";
- ракеты с оптическим отслеживанием и проводной наводкой (TOW);
- Javelin и другие противотанковые системы и ракеты;
- беспилотные авиационные комплексы "Хорнет";
- авиационные ракеты Hydra-70;
- тактические аэронавигационные комплексы;
- взрывные боеприпасы для преодоления препятствий;
- более 28 миллионов патронов к стрелковому оружию и гранатам;
- приборы ночного видения и тепловизоры.