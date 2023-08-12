Об этом на брифинге заявил координатор Совета нацбезопасности США Джон Кирби. Он подчеркнул, что неизвестно, сколько еще будет продолжаться кровопролитная война, поэтому стоит учитывать все, передает 24 Канал.

Важно Байден попросил у Конгресса 40 миллиардов: сколько денег президент США хочет выделить Украине

В США готовы увеличивать помощь Украине

В настоящее время новый запрос Вашингтона в Конгресс объемом 24 миллиарда долларов обоснован расчетами в поддержку Украины в войне. Но в случае необходимости США могут увеличить помощь и выделить дополнительные средства.

Мы не будем стыдиться снова пойти в Конгресс, если будем чувствовать, что нужно это сделать и попросить больше после первого квартала, или если нужно будет внести изменения в то, что мы уже потребовали,

– подчеркнул Кирби.

Кирби объяснил, что неизвестно, сколько еще будет продолжаться война, развязанная Россией против Украины. Поэтому нужно готовиться к разным путям развития событий.

"При этом сложно сказать, как долго продлится российская полномасштабная военная агрессия, соответственно, нужно сделать все возможное, чтобы оценить потребности Украины в I квартале следующего финансового года (в США начинается с 1 октября 2023 года – 24 Канал), и подать соответствующий запрос в Конгресс", – заявил Кирби.

Пентагон объявил о помощи на 400 миллионов долларов

Министерство обороны США 25 июля объявило о новом пакете военной помощи для Украины стоимостью 400 миллионов долларов. В него вошли: