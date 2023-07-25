Новый пакет помощи на сумму 400 миллионов долларов включает в себя дополнительные боеприпасы для ПВО и артиллерии, бронетехнику, противотанковое оружие и другое оборудование, которое поможет Украине противостоять российской агрессии.

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Что вошло в новый пакет помощи

В Пентагоне сообщили, что в дополнительный пакет помощи от США Украине вошли:

Дополнительные боеприпасы для ЗРК Patriot и NASAMS;

Зенитные комплексы "Стингер";

дополнительные боеприпасы для высокомобильных реактивных артиллерийских систем (HIMARS);

155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;

120-мм и 60-мм минометные снаряды;

32 БТР "Страйкер";

Ракеты с оптическим отслеживанием и проводной наводкой (TOW);

Javelin и другие противотанковые системы и ракеты;

Беспилотные авиационные комплексы "Хорнет";

Авиационные ракеты Hydra-70;

Тактические аэронавигационные комплексы;

Подрывные боеприпасы для преодоления препятствий;

Более 28 миллионов патронов к стрелковому оружию и гранатам;

Приборы ночного видения и тепловизоры.

Кроме этого, нашим защитникам предоставят запасные части, учебные боеприпасы и другое полевое оборудование.

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