Новый пакет помощи на сумму 400 миллионов долларов включает в себя дополнительные боеприпасы для ПВО и артиллерии, бронетехнику, противотанковое оружие и другое оборудование, которое поможет Украине противостоять российской агрессии.

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Что вошло в новый пакет помощи

В Пентагоне сообщили, что в дополнительный пакет помощи от США Украине вошли:

  • Дополнительные боеприпасы для ЗРК Patriot и NASAMS;
  • Зенитные комплексы "Стингер";
  • дополнительные боеприпасы для высокомобильных реактивных артиллерийских систем (HIMARS);
  • 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;
  • 120-мм и 60-мм минометные снаряды;
  • 32 БТР "Страйкер";
  • Ракеты с оптическим отслеживанием и проводной наводкой (TOW);
  • Javelin и другие противотанковые системы и ракеты;
  • Беспилотные авиационные комплексы "Хорнет";
  • Авиационные ракеты Hydra-70;
  • Тактические аэронавигационные комплексы;
  • Подрывные боеприпасы для преодоления препятствий;
  • Более 28 миллионов патронов к стрелковому оружию и гранатам;
  • Приборы ночного видения и тепловизоры.

Кроме этого, нашим защитникам предоставят запасные части, учебные боеприпасы и другое полевое оборудование.

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