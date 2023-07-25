Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. По его словам, кассетные боеприпасы могут накрыть площадь футбольного поля.

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"Кассетные боеприпасы – это оружие истощения. Если обычными боеприпасами мы можем убить 50 врагов за день, то кассетные повышают этот показатель на 20%", – отметил Черник.

Кассетные боеприпасы истощают россиян: смотрите видео

К тому же для эффективного удара требуется гораздо меньший залп – только два или три снаряда.

Кассетные боеприпасы отнимают время противника

Заряд не может уничтожить танк, но обязательно повредит его, например системы прицеливания. Чтобы убрать поврежденную технику с поля боя для ремонта, враг вынужден отрывать мото- и человеческий ресурс.

"Это не вундерваффе, которая изменит ход войны и поле боя, но существенно улучшит поражение техники противника", – констатировал Черник.

Что такое кассетные боеприпасы

Вид артиллерийских или авиационных снарядов, содержащих несколько подрывных или подразделительных зарядов – субмуниции. Они рассыпаются по широкой площади при взрыве, в результате чего повреждают обширную территорию, уничтожают живую силу и технику, разрушают постройки, создают препятствия на поле боя.

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