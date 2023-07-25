Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Петро Черник. За його словами, касетні боєприпаси можуть накрити площу футбольного поля.

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"Касетні боєприпаси – це зброя виснаження. Якщо звичайними боєприпасами ми можемо вбити 50 ворогів за день, то касетні підвищують цей показник на 20%", – зазначив Черник.

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До того ж для ефективного удару потрібен значно менший залп – лише два чи три снаряди.

Касетні боєприпаси забирають час противника

Заряд не здатен знищити танк, але обов'язково пошкодить його, наприклад системи прицілювання. Щоб забрати пошкоджену техніку з поля боя для ремонту, ворог змушений відривати мото- і людський ресурс.

"Це не вундерваффе, яка змінить хід війни і поле бою, але суттєво покращить ураження техніки противника", – констатував Черник.

Що таке касетні боєприпаси

Вид артилерійських або авіаційних снарядів, які містять кілька підривних або підроздільних зарядів – субмуніції. Вони розсипаються по широкій площі під час вибуху, унаслідок чого пошкоджують велику територію, знищують живу силу й техніку, руйнують споруди, створюють перешкоди на полі бою.

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