Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Петро Черник. За його словами, касетні боєприпаси можуть накрити площу футбольного поля.
До теми Україна почала ефектно застосовувати касетні боєприпаси на полі бою, – Білий дім
"Касетні боєприпаси – це зброя виснаження. Якщо звичайними боєприпасами ми можемо вбити 50 ворогів за день, то касетні підвищують цей показник на 20%", – зазначив Черник.
Касетні боєприпаси виснажують росіян: дивіться відео
До того ж для ефективного удару потрібен значно менший залп – лише два чи три снаряди.
Касетні боєприпаси забирають час противника
Заряд не здатен знищити танк, але обов'язково пошкодить його, наприклад системи прицілювання. Щоб забрати пошкоджену техніку з поля боя для ремонту, ворог змушений відривати мото- і людський ресурс.
"Це не вундерваффе, яка змінить хід війни і поле бою, але суттєво покращить ураження техніки противника", – констатував Черник.
Що таке касетні боєприпаси
Вид артилерійських або авіаційних снарядів, які містять кілька підривних або підроздільних зарядів – субмуніції. Вони розсипаються по широкій площі під час вибуху, унаслідок чого пошкоджують велику територію, знищують живу силу й техніку, руйнують споруди, створюють перешкоди на полі бою.
Касетні боєприпаси в Україні: основне
- Ввечері 7 липня стало відомо, що США вирішили передати Україні касетні боєприпаси. Президент Джо Байден зазначив, що це рішення "було дуже важким".
- Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що під час застосування касетних боєприпасів Київ керуватиметься певними принципами. Зокрема, Сили оборони використовуватимуть ці боєприпаси лише для звільнення окупованих територій і знищення максимальної кількості російських загарбників, уникаючи міських районів і постійно звітуючи.
- Оскільки Бахмут практично знищений дотла і там не лишилось цивільного населення, Сили оборони можуть накривати його касетними боєприпасами.