Про це під час брифінгу заявив координатор Ради нацбезпеки США Джон Кірбі. Він наголосив, що невідомо, скільки ще триватиме кровопролитна війна, тому варто враховувати все, передає 24 Канал.

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У США готові збільшувати допомогу Україні

Нині новий запит Вашингтона до Конгресу обсягом 24 мільярди доларів обґрунтований розрахунками на підтримку України у війні. Але у разі потреби, США можуть збільшити допомогу й виділити додаткові кошти.

Ми не будемо соромитися знову піти до Конгресу, якщо відчуватимемо, що потрібно це зробити й попросити більше після першого кварталу, або якщо потрібно буде внести зміни до того, що ми вже зажадали,

– наголосив Кірбі.

Кірбі пояснив, що невідомо, скільки ще триватиме війна, яку розв'язала Росія проти України. Тому треба готуватися до різних шляхів розвитку подій.

"При цьому складно сказати, як довго триватиме російська повномасштабна військова агресія, відповідно, потрібно зробити все можливе, щоб оцінити потреби України в I кварталі наступного фінансового року (у США починається з 1 жовтня 2023 року – 24 Канал), і подати відповідний запит до Конгресу", – заявив Кірбі.

Пентагон оголосив про допомогу на 400 мільйонів доларів

Міністерство оборони США 25 липня оголосило про новий пакет військової допомоги для України вартістю 400 мільйонів доларів. До нього увійшли: