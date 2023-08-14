Нові поставки включатимуть засоби для наступальних дій української армії. Це є вже 44 траншем допомоги США Україні.

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Допомога від США

Новий пакет допомоги від США включає боєприпаси, протитанкові засоби, додаткове обладнання для розмінування тощо. Вартість пакета допомоги складає 200 мільйонів доларів.

У новий пакет допомоги входять:

додаткові боєприпаси для ЗРК Patriot;

додаткові боєприпаси для HIMARS;

обладнання та системи для розмінування;

артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;

танкові боєприпаси 120 мм;

Ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);

Javelin та інші протитанкові системи та ракети;

37 тактичних автомобілів для буксирування та перевезення техніки;

58 водних причепів;

Понад 12 мільйонів патронів до стрілецької зброї та гранат;

Підривні боєприпаси для прибирання перешкод;

Запчастини, технічне обслуговування та інше польове обладнання.

У заяві йдеться, що США продовжить підтримувати Україну поки Росія не виведе всі свої війська з її території. США наголошують, що країна-агресорка може будь-коли припинити війну, залишивши окуповані території.

На новий пакет допомоги вже відреагували в Офісі президента.

Більше ракет для ППО, більше боєприпасів для артилерії, протитанкових засобів та обладнання для розмінування отримає Україна,

– написав Андрій Єрмак.

На завершення він подякував за допомогу союзникам.

США продовжують підтримку