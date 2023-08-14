Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів 24 Каналу, що супердрон Luna NG має досить високі характеристики. Він не зможе перебувати у зоні ураження зенітних систем ворога.

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Потужні характеристики Luna NG

Дрони Luna можуть перебувати у повітрі понад 12 годин та рухатись за маршрутом на понад 100 кілометри. Висота цього безпілотника – понад 5 кілометрів.

Саме цей БпЛА у такий спосіб не буде перебувати у зоні ураження зенітних систем ворога, гарматних, зенітно-самохідних установок. Також не кожен ПЗРК, що зараз є на озброєнні росіян, може дотягнутися до такої висоти. Тому це буде досить ефективний елемент як для проведення розвідувальної діяльності, так і забезпечення зв'язком наших підрозділів,

– пояснив Коваленко.

Військовий оглядач припустив, що ми не отримаємо багато таких безпілотників, бо у самої Німеччини їх мало.

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