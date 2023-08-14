Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів 24 Каналу, що супердрон Luna NG має досить високі характеристики. Він не зможе перебувати у зоні ураження зенітних систем ворога.
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Потужні характеристики Luna NG
Дрони Luna можуть перебувати у повітрі понад 12 годин та рухатись за маршрутом на понад 100 кілометри. Висота цього безпілотника – понад 5 кілометрів.
Саме цей БпЛА у такий спосіб не буде перебувати у зоні ураження зенітних систем ворога, гарматних, зенітно-самохідних установок. Також не кожен ПЗРК, що зараз є на озброєнні росіян, може дотягнутися до такої висоти. Тому це буде досить ефективний елемент як для проведення розвідувальної діяльності, так і забезпечення зв'язком наших підрозділів,
– пояснив Коваленко.
Військовий оглядач припустив, що ми не отримаємо багато таких безпілотників, бо у самої Німеччини їх мало.
Коваленко про дрони Luna: дивіться відео
Німеччина ухвалила рішення передати Україні дрони Luna
- Видання Bild з посиланням на джерела заявило, що німецька компанія Rheinmetall ухвалила рішення передати Україні свій новий супердрон Luna New Generation. Він потрібен для повітряної розвідки. Luna New Generation (NG) є найсучаснішим розвідувальним безпілотником.
- Видання, посилаючись на власні джерела, зазначило – цей "пакет безпілотників" складатиметься з наземної станції управління з декількома дронами, стартовою катапультою та військовими вантажівками.
- Журналісти написали, що безпілотна система Luna від Rheinmetall – це абсолютно нова система дронів, яка перевершує попередню модель за всіма важливими характеристиками. Цю систему безпілотників можна використовувати як розвідувальну систему, забезпечувати мережу LTE та перехоплювати або глушити ворожі комунікації
- Одна з версій цього дрону зможе нести озброєння, проте Україні передадуть варіант, який немає такої функції. За даними журналістів, новий дрон Україна отримає до кінця 2023 року.