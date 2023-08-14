Про це заявила пані посол України у США Оксана Маркарова. За її словами, за майже 17 місяців Конгрес Сполучених Штатів декілька разів ухвалював зміни до бюджету і виділив Україні 113 мільярдів доларів допомоги, зокрема за трьома основними військовими програмами.

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Важливо, щоб США продовжили ленд-ліз

Маркарова зазначила, що президент США Джозеф Байден подав нові зміни до бюджету – додаткове фінансування для України.

Ми дуже сподіваємось, що нам вдасться переконати Конгрес і Конгрес нас підтримає й ухвалить їх. Але, якщо ні, то ми не можемо опинитись в ситуації, коли взагалі не буде ніякої можливості у Сполучених Штатів виділяти нам зброю,

– зазначила дипломатка.

За її словами, саме тому важливо, щоб закон про ленд-ліз, який завершується в кінці вересня, залишався як четвертий інструмент можливої допомоги.

"Подано поправки до закону NDA, це так званий військовий бюджет, який вже розглянули у липні. Поправка в Палаті представників про подовження ленд-лізу на весь 2024 рік уже пройшла – в Сенаті вона подана, і ми чекаємо, коли буде так звана конференція між Палатою представників і Сенатом, на якій буде вирішено синхронізація двох законопроєктів", – заявила пані посол.

Вона додала, що Київ не купує сам зброю, яку виділяють США. Проте бюджетні правила тут чітко працюють, тому Пентагон для виділення Україні зброї повинен мати на це повноваження.

"Якщо ці повноваження закінчаться, тоді наступний варіант сьогодні буде – підписувати договори оренди або лізингу, застосувати акт про ленд-ліз і отримувати те ж саме, що є в програмі PDA президентських виділень за цим актом. Саме тому він дуже важливий", – пояснила Маркарова.

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Ми не можемо дозволити паузи

Як розповіла пані посол, співавтори акта про ленд-ліз фокусуються зараз на тому, щоб все ж виділяти додаткове бюджетне фінансування, адже воно дозволяє застосовувати не лише одну програму.

"Воно дозволяє не тільки давати все те, що є в наявності, а й купувати для нас – бо ми вже купуємо нові Patriot, NASAMS, радари, всі дрони-камікадзе, які застосовують ЗСУ, ракети. Наприклад, 155 калібр ми отримували спочатку майже все з запасів, але зараз ці запаси теж не нескінченні. Ви бачили нещодавно повідомлення Пентагону про те, що США хочуть наростити виробництво 155 калібру з 25 – 30 тисяч на місяць до 80 тисяч", – зазначила дипломатка.

Вона додала, що у Конгресі на прохання України вносять поправку про подовження ленд-лізу. Проте законодавці Сполучених Штатів також розуміють і чітко проговорюють, що "пріоритет зараз – продовження цієї бюджетної допомоги". Станом на сьогодні змінами до бюджету за 2 роки Конгрес вже виділив 113 мільярдів доларів для України, а також пов'язані з війною для східного флангу НАТО та інших країн і 66 мільярдів доларів Київ вже отримав.

Для нас теж пріоритет – максимальні зміни до бюджету і допомога. Однак ми дуже хочемо мати цей акт про ленд-ліз як четвертий інструмент, який в разі чого ми теж можемо застосувати, тому ми просимо, щоб він був подовжений,

– зауважила Маркарова.

За її словами, якщо у Конгресі виникнуть дискусії на кілька місяців щодо допомоги, то виникне перерва між коштами, які:

вже вичерпані;

ще тільки будуть виділені.

"Ми не можемо собі дозволити цю паузу. Тому, навіть беручи в оренду і в лізинг, це зобов'язання, які ми будемо відображати у себе в балансі, це те що треба буде повертати й компенсувати, але якщо буде варіант немає зброї чи зброя в оренду, звичайно, ми будемо брати її в оренду", – підсумувала пані посол.

Зверніть увагу! За словами Маркарової, США – єдина країна, яка виділяє Україні бюджетну допомогу на грантовій основі. Тобто наша держава отримує кошти, з яких виплачує пенсії, зарплати медикам, вчителям, але її борг не зростає.