Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Андрій Крамаров, зауваживши, що переважно в пакетах військової допомоги є озброєння, яке одразу передають, та техніка, яку ще мають виготовити на підприємствах.

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Як пришвидшити передачу зброї

Як наголосив Крамаров, зараз Україна має низку контрактів із різними виробниками ЗРК. Йдеться і про IRIS-T, і про NASAMS. Також було відомо, що Raytheon Technologies збираються виготовити для України ще 5 батарей Patriot до кінця 2024 року.

Контракти укладені. І нам поступово передають і IRIS-T, і NASAMS, і Patriot. Але, на жаль, терміни виконання контрактів нас не влаштовують. Можливо, було б доречно попросити партнерів зараз передати комплекси, які в них є на озброєнні,

– вважає Крамаров.

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Згодом партнери могли б забрати ті комплекси, які виготовляють на підприємствах для України. Адже нашій державі саме зараз потрібна значна кількість зенітних ракетних комплексів, які захистять небо від російських ракет та безпілотників.

Військова допомога для України: коротко