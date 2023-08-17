Про це йдеться на сайті федерального уряду. Також Україна отримала ще майже 5 тисяч снарядів 155-мм калібру, радари GO12 та вантажний транспорт.

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Що увійшло у новий пакет:

4539 димових боєприпасів 155-мм калібру (раніше Німеччина передала 12 460 таких снарядів);

10 переносних радарів Ground Observer 12 для контрбатарейної боротьби (раніше було передано 8 одиниць);

4 сідельні тягачі 8x8 HX81 та 5 напівпричепів до них (раніше 38 та 33 відповідно);

8 навантажувачів на 15 тонн (раніше 26).

В уряді Німеччини зазначили, що цього року Україна отримала від Берліна військової допомоги на 5,4 мільярда євро.

Зверніть увагу! Раніше в Німеччині планували передати нові системи ППО не раніше осені, але тепер прогноз щодо поставок змінився.