У колонці Олексій Резніков озвучив, що саме 18 липня 2023 року відбудеться наступна зустріч у форматі "Рамштайн". Він підкреслив, що цього дня продовжить робити все можливе для отримання зброї.

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Резніков продовжить тиснути на партнерів

Очільник оборонного відомства зауважив, що спочатку чув "ні, цього не буде, це неможливо" щодо кожного виду озброєння від Заходу. Зараз же все воно на фронті та допомагає знищувати російських загарбників.

По факту – можливо, але у свій час і за умови нашої наполегливості. 18 липня продовжимо робити неможливе на черговій зустрічі у форматі "Рамштайн",

– зазначив він.

Правда, міністр оборони не озвучував, що саме обговорюватимуть під час зустрічі. Візьмемо на себе сміливість припустити, що Резніков надалі тиснутиме на партнерів щодо передачі Україні F-16. Це важливо, адже потрібно вже чітко розуміти, які країни готові забезпечити нашу державу винищувачами після завершення навчань наших пілотів.

Ми ж нагадаємо, що Олексій Резніков під час саміту НАТО підписав меморандум з 11 країнами-членами коаліції. У ньому визначаються умови навчання наших пілотів на F-16 американського виробництва.

Зауважимо, що тема навчання на F-16 також максимально активно обговорюється. Настільки, що вже почали ширити фейки про те, що наші пілоти буцімто вже вирушили на них.

Ігнат спростував інформацію про навчання на F-16

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону коментував це питання. Його фразу вирвали з контексту та перекрутили, після чого почали активно тиражувати, ввівши читачів в оману.

Запитали: "Поїхали?". "Ні, не поїхали, але поїдуть", – сказав я. Що відбулось? Хтось один написав, перша хвиля поїхала. Хайпанути, заробити грошей, уваги, підписок. Так воно розноситься. Це не просто вирвали з контексту, а змінили. Зі звичайного діалогу висмоктали з пальця новину, якої немає,

– пояснив він.

Речник Повітряних сил закликав стежити за телеграм-каналом його роду військ. Над ним працюють цілодобово та намагаються подавати інформацію максимально оперативно. Там же і з'явився допис-спростування даних про буцімто навчання на F-16 наших пілотів.