Так, інструктори з Німеччини під час навчання наших танкістів намагалися давати їм поради. Мовляв, достатньо "просто об'їжджати" мінні поля. Але цього точно недостатньо, наголошують наші військові у розмові з журналістами Die Welt, передає 24 Канал.

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Наші військові наголошують на тому, що інструктори з Німеччини не мають повної інформації про те, що відбувається на фронті. Звідси і поради про "просто об'їжджати" мінні поля.

Ми їх запитуємо, як ви проходите мінні поля. Вони нам пояснюють, що їх потрібно просто об'їжджати. На їхніх картах прописані мінні поля розміром 100 на 200 метрів. Але у нас такого немає, у нас гектари цих мінних полів, розумієте?

– кажуть військові.

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Зверніть увагу! Станом на травень 2023 року повідомляли, що близько 30% території України заміновано. Крім того, наша держава перша у світі за площею замінованих територій. Тоді йшлося про 174 тисячі квадратних кілометрів, небезпечних як для життя, так і для господарювання.

Нагадуємо, що контрнаступ – не реаліті-шоу. На цьому також наголошував головнокомандувач Валерій Залужний. Наші захисники, ризикуючи власними життями, йдуть вперед. Але цей рух не може бути стрімким, адже ворог за цей час встиг добряче окупуватися та вибудувати відразу кілька ліній оборони. Але навіть попри це вдається досягати здобутків на фронті.

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