Так, инструкторы из Германии во время обучения наших танкистов пытались давать им советы. Мол, достаточно "просто объезжать" минные поля. Но этого точно недостаточно, отмечают наши военные в разговоре с журналистами Die Welt, передает 24 Канал.
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Масштабы минирования поражают
Наши военные подчеркивают, что у инструкторов из Германии нет полной информации о том, что происходит на фронте. Отсюда и советы о "просто объезжать" минные поля.
Мы их спрашиваем, как вы проходите минные поля. Они нам объясняют, что их нужно просто объезжать. На их картах прописаны минные поля в размере 100 на 200 метров. Но у нас такого нет, у нас гектары этих минных полей, понимаете?
– говорят военные.
Инструкторы советуют ВСУ "просто объезжать" минные поля: смотрите видео
Напоминаем, что контрнаступление – не реалити-шоу. Это также отмечал главнокомандующий Валерий Залужный. Наши защитники, рискуя собственными жизнями, идут вперед. Но это движение не может быть стремительным, ведь враг за это время успел изрядно оккупироваться и выстроить сразу несколько линий обороны. Но даже несмотря на это, удается достигать успехов на фронте.
ВСУ контролируют северную часть Старомайорского
- Об этом рассказали в Генштабе ВСУ. В нем отметили, что наши защитники контролируют северную часть населённого пункта в Донецкой области. Там враг пытался отбить позиции, но достичь желаемых результатов не смог.
- Старомайорское – село Великоновоселковской поселковой общины. Оно расположено в Волновахском районе Донецкой области. Причем стоит оно на границе с Запорожской областью.
- Кроме того, Генштаб сообщил об успешном ведении наступательных операций на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Нашим военным удается закрепиться на достигнутых рубежах, а также предпринимать меры контрбатарейной борьбы.