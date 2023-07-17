Так, инструкторы из Германии во время обучения наших танкистов пытались давать им советы. Мол, достаточно "просто объезжать" минные поля. Но этого точно недостаточно, отмечают наши военные в разговоре с журналистами Die Welt, передает 24 Канал.

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Масштабы минирования поражают

Наши военные подчеркивают, что у инструкторов из Германии нет полной информации о том, что происходит на фронте. Отсюда и советы о "просто объезжать" минные поля.

Мы их спрашиваем, как вы проходите минные поля. Они нам объясняют, что их нужно просто объезжать. На их картах прописаны минные поля в размере 100 на 200 метров. Но у нас такого нет, у нас гектары этих минных полей, понимаете?

– говорят военные.

Инструкторы советуют ВСУ "просто объезжать" минные поля: смотрите видео

Обратите внимание! По состоянию на май 2023 года сообщалось, что около 30% территории Украины заминированы. Кроме того, наше государство первое в мире по площади заминированных территорий. Тогда речь шла о 174 тысячах квадратных километров, опасных как для жизни, так и для хозяйствования.

Напоминаем, что контрнаступление – не реалити-шоу. Это также отмечал главнокомандующий Валерий Залужный. Наши защитники, рискуя собственными жизнями, идут вперед. Но это движение не может быть стремительным, ведь враг за это время успел изрядно оккупироваться и выстроить сразу несколько линий обороны. Но даже несмотря на это, удается достигать успехов на фронте.

ВСУ контролируют северную часть Старомайорского