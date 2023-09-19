Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що є щонайменше три аргументи, чому Україні потрібно передати ракети ATACMS.
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Чому Україні потрібні ATACMS
Як наголосив Світан, ці ракети насамперед дозволять точково вибивати росіян з окупованих територій. В тому ж Криму є більш ніж 150 стаціонарних військових об'єктів, які використовують окупанти. Точкові влучні удари також збережуть життя цивільних.
Основний потужний аргумент – американські ATACMS збережуть життя та цивільну інфраструктуру того ж Криму. Це важливий аргумент для США,
– зауважив Світан.
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Ще один важливий аргумент – можливість знищувати логістичні ланцюжки окупантів на Півдні. Йдеться про залізницю, якою росіяни перевозять до 70% своєї амуніції.
Можна почати з Керченського моста, а далі йти аж до Токмака. Якщо брати з боку Маріуполя до Токмака, то залізницю можна брати під контроль. Таке саме можна зробити з мостами вздовж сухопутного коридору,
– наголосив Світан.
Не менш важливо, що свого часу США виготовили тисячі ракет ATACMS. Тому Україна може розраховувати на більшу кількість, ніж це було з тими ж ракетами Storm Shadow.
ATACMS для України: коротко
- Видання CNN повідомляло, що адміністрація Байдена значно ближча до рішення про передачу ATACMS, ніж раніше. Однак остаточного рішення ще не прийняли. Коли саме воно станеться – невідомо.
- Президент України Володимир Зеленський сподівається, що Україна отримає ці ракети вже восени. Вони суттєво допоможуть контрнаступу ЗСУ.
- Радник президента США Джейк Салліван повідомив, що Зеленський зустрінеться з Байденом 21 вересня. Переговори відбудуться у Білому домі.